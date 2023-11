"NAŠ MINISTAR ZBOG IMPOTENCIJE OTIŠAO KOD VRAČARE!" Petrović tvrdi: Gledao sam kako skače kroz OBRUČ OD LANACA I KATANACA

Pisac i novinar dnevnog lista Kurir Momčilo Moca Petrović gostovao je u emisiji Crna hronika gde je govorio o jezivim obredima i tajnim ritualima koje je tokom svoje bogate i 40-godišnje karijere video.

Podsetimo, Petrović je u knjizi "Srce crnog goluba" opisao obrede koji vračare, crkvena lica, ali i bezbednosne službe vrše daleko od očiju javnosti. Između ostalog, knjiga nosi takav naziv jer je Petrović morao da pojede srce crnog goluba kako bi učestvovao u tom ritualu i dobio članak od vračare.

Najpre se dotakao istočne Srbije gde je, kako tvrdi, izražena posebna kategorija ubistva.

- Naći crnu vračaru je poput pronalaska ubice. Jako je teško doći do njih jer one rade nešto što je nedozvoljeno i što se kažnjava po zakonu. Inače, u istočnoj Srbije, gde ih ima najviše, izražena je posebna kategorija ubistva zbog vezivanja, zbog oduzimanja muškosti muškarcu. Dakle, ostavljena žena, ljubomorna ljubavnica i slično, koja želi muškarca samo za sebe plati vačari koja muškarca veže potpuno ili za druge žena, odnosno oduzme mu polnu moć u odnosu sa drugim ženama. Muškarac kada se to desi ubija ženu za koju smatra da je bacila čini. Tako da u istočnoj Srbiji ubistva sa takvim motivom ima mnogo više nego inače - tvrdi Petrović.

foto: Kurir televizija

Momčilo Petrović se potom dotakao jednog slučaja gde je kod jednog vidovitog čoveka, kako tvrdi, ugledao ministra koji je došao da leči impotenciju.

- Uvek se polaze od pretpostavke da je sujeverje. Da je vera u moć magije svojstvena neobrazovanim ljudima u zabitim krajevima. To je greška. Jedan akademik kome prirodne nauke nisu struka, ali u svakom slučaju ugledan član društva, je bio ubeđen da može da proriče budućnost iz jedne drevne knjige. Ja sam zatekao ministra. Do duše, tad mu je već bio istekao mandat, ali razgovarao sam sa njim u Nemanjinoj, kad je bio ministar - rekao je Petrović i dodao:

- Došao sam kod jedne vračare. On je bio tu, došao je da leči impotenciju. To je ono o čemu smo pričali, i njemu je bilo jako neprijatno, meni nije, meni je bilo smešno, jer sam znao šta mu se dešavalo. Sad zamislite ozbiljnog čovjeka koji je krojao našu sudbinu, koji prolazi kroz veliki obruč od lanaca, katanaca, po skalicama i kako izgovara neke smešne reči, a vračar oko njega baja. Dakle, postoji verovanje u magiju i u slovima elite.

foto: Kurir televizija

Naveo je potom da su mu često postavljali pitanja poput "kako je moguće da veruje u takve stvari", a on je ovom prilikom objasnio.

- Pitali su me često kako je moguće da neko u 21. veku veruje u takve stvari. Kada sam ja počinjao, pre 40 godina kao novinar, vi niste mogli da zamislite da će neko tvrditi da je zemlja ravna ploče. Znate, to je bilo nezamislivo. Sada imamo, kao što su lečili koronu na razne načine, pa između ostalog i ovom volovskom bogomoljovim. Imate internet, ali imate i ljude koji veruju u razne stvari, tako da mislim da se ni tu ništa nije promenilo - rekao je Petrović.

04:41 NAŠ MINISTAR ZBOG IMPOTENCIJE OTIŠAO KOD VRAČARE! Petrović tvrdi: Gledao sam kako skače kroz OBRUČ OD LANACA I KATANACA

Petrović se potom osvrnuo na jug Srbije i hodže koji sebe vidi kao iscelitelj.

- Jedan hodža sa juga Srbije uživa glas vrlo mocnog čoveka, moćnog u smislu da je iscelitelj. Beogradska elita šalje po njega službene automobile da ga dovezu. Naravno plate, tu je reč o parama, dovezu ga u Beograd, on izvrši taj obred i onda ga vrate - tvrdi Petrović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

14:05 IZ OVČIJE PLEĆKE JE PROREKAO SMRT, POGINUO JE ZA 6 MESECI! Petrović 4 decenije istraživao magijske rituale, a SADA SVE OTKRIO