"KNJIGA JE O MAGIJSKIM OBREDIMA KOJIMA SAM PRISUSTVOVAO 40 GODINA" Pisac otkrio NAJJEZIVIJI deo: Posmatrao sam probadanje tela!

Momčilo Petrović, dugogodišnji novinar i pisac, je u knjizi "Srce crnog goluba" sabrao svoje susrete sa magijom u Srbiji, od bacanja čini do isterivanja duhova, pa sve do propovedi lažnih isceljitelja i vidovnjaka.

Ekipa Kurir televizije prisustvovala je promociji ovog dokumentarnog štiva.

- Ova knjiga je plod mog 40-godišnjeg novinarskog iskustva, a pisana je intezivno nekih godinu dana. Oslanjao sam se na tekstovi koji su nastajali ranije. Reč je o beleškama, tekstovima, magijskim obredima u Srbiji u kojima sam prisustvovao u poslednje četiri decenije - rekao je sam pisac knjige, pa je odgonetnuo šta je to najjezivije:

03:05 NAJJEZIVIJE JE BILO KAD SU PROBADALI MRTVOG ČOVEKA DA VIDE DA LI JE VAMPIR Petrović o zabludama i istinama u MAGIJSKIM OBREDIMA

- Teško je to odrediti, recimo da je na tehničkom nivou najjezivije bilo posmatranje probadanja mrtvog čoveka za kojeg su verovali da je vampir. Opet, s druge strane, više liči na horor film "Isterivanje đavola" iz jedne devojke, bilo je svega.

Bacanje čini, isterivanje duhova, prizivanje mrtvih, svi smo za to čuli. Pojedinci imaju i neposredna iskustva sa nečim od ovoga, a najčešće su išli kod vračare zbog zabave ili muke. Teško da je neko, kao Momčilo, svemu ovome prisustvovao i ponekad čak i učestvovao.

- To su situacije koje sam pomenuo, za koje pomislite da je bolje da ih niste videli. Magijski rituali su duboko ukorenjeni kod svakog čoveka na planeti, a to ima veze sa osnovnim strahovima za život, a kod nas su prisutni u Srbiji i dan danas. Obično se veruje da u magiju u obrede, vračenje, veruju manje obrazovani ljudi, ali to je zabluda. U knjizi sam pričao da sam kod vračare sreo ministra koji je došao da nađe lek za svoju oslabljenu muškost - rekao je Petrović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video: