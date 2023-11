"NAJJEZIVIJE JE BILO KAD SU PROBADALI MRTVOG ČOVEKA DA VIDE DA LI JE VAMPIR" Petrović o zabludama i istinama u MAGIJSKIM OBREDIMA

„Srce crnog goluba” istina o magijskim obredima u Srbiji“ Momčila Petrovića jedinstveno je svedočenje o tajnim i jezivim ritualima u Srbiji kojima je autor, višestruko nagrađivani novinski reporter, tokom svog četrdesetogodišnjeg rada prisustvovao, a u nekima i učestvovao. Iz prve ruke opisani su obredi koje vračare, crkvena lica, ali i bezbednosne službe izvode daleko od očiju javnosti.

Ekipa Kurir televizije bila je na samoj promociji ovog dokumentarnog štiva, a u nastavku poslušajte šta su tamo zabelelezili.

Momčilo Petrović, dugogodišnji novinar, u knjizi 'Srce crnog goluba' sabrao je svoje susrete sa magijom u Srbiji, od bacanja čini, preko isterivanja duhova do propovedi lažnih iscelitelja i vidovnjaka.

- Ova knjiga je plod 40-godišnjeg novinarskog iskustva, a pisana je intenzivno nekoliko godina. Prilikom pisanja sam se oslanjao na tekstove koji su nastajali ranije, beleške o magijskim obredima u Srbiji kojima sam prisustvovao tokom poslednjih 4 decenije - rekao je Petrović.

Na pitanje šta mu je bilo najjezivije tokom sakupljanja materijala za knjigu, Petrović ističe:

Teško je to odrediti. Recimo, na tehničkom nivou, najjezivije je bilo posmatranje probadanja mrtvog čoveka za koga su verovali da je vampir. Sa druge strane, više liči na horor film, isterivanje duhova iz đavola, isterivanje zlog duha iz jedne devojke - rekao je.

- Bilo je svega: bacanja čini, isterivanja duhova, prizivanja mrtvih. Svi smo mi za to čuli. Pojedinci imaju i neposredna iskustva s nečim od ovoga, najčešće su išli kod vračara iz zabave ili od muke. Evo, to su neke situacije koje sam pomenuo, koje su, ponekad, posle pomislite da je bolje da niste to videli. Magični rituali su duboko ukorenjeni u psihu svakog čoveka na planeti. To ima veze s osnovnim strahovima za život. A kod nas su prisutni i dan-danas u Srbiji. Obično se veruje da u magiju, u obrede, u vračanje, veruju manje obrazovani i siromašni ljudi. To je međutim zabluda. U knjizi sam pisao o tome da sam kod jedne vračare u Istočnoj Srbiji sreo ministra koji je došao da nađe lek za svoju oslabljenu muževnost. Pisao sam o članu Srpske akademije nauka koji veruje da može prizvati budućnost iz jedne stare knjige. Dakle, magija. Na kraju krajeva, imate i u Beogradu i na internetu oglase kojima se reklamiraju vidovnjaci i iscelitelji. Ima toga i danas - isrpičao je.

