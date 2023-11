"POMERILI NADGROBNU PLOČU DA IM ĆIRILICA NE UPADA U KADAR!" Analitičari za Kurir TV o sramnom svetogrđu nekadašnjih saveznika

Miloje Pršić i Stefan Radojković istoričari gostovali su emisiji "Puls Srbije" u razgovoru o istoriji i pomeranju spomen-ploče palim vojnicima u Balkanskim ratovima i Prvom Svetskom ratu, na vojnom delu pravoslavnog groblja u Prištini koji je šokirao srpsku javnost!

Spomen ploča palim vojnicima u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu je pomerena na inicijativu Francuske i Nemačke ambasade kako bi na to mesto bila postavljena nova u znak sećanja SVIM nastradalim borcima između 1912. godine i1918. godine, ali i francuskim vojnicima koji su poginuli tokom služenja KFOR u zaštiti kako se navodi, svih zajednica na Kosovu i Metohiji.

Pršić razgovor započinje ističući licemerno ponašanje predsednika Francuske Emanuela Makrona, koji "jedno priča, a drugo radi".

- Posle 110 godina vi pomerate nečiji spomenik da biste stavili neko drugo obeležje koje ne pripada tom prostoru i tom ambijentu. Nema tu obrazloženja. Makron jedno govori drugo radi. Francuska je trebalo da ima trajno poštovanje prema srpskom vojniku iz 1914. i 1918. godine. Srpski vojnici na Legetu njih 6.500 je poginulo da pomogne saveznicima na Zapadnom frontu i Galiciji. Nenormalni gubici sprske vojske na Kajamkčalanu! Mladost koja je izgubljena! Na plećima je 1914. godine, srpskog vojnika, izneta pobeda! Na njegovom poletu odlučen je ishod Prvog Svetskog rata! I da vi sada to pomerate, a da ne obavestite srpsku zajednicu! Ovde mora da se učini demarš, francuskoj vladi, to je naša teritorija! Očekujemo neku reakciju - Gde su sada oni da podignu glas? Divljaštvo i necivilizovano ponašanje Albanaca prema srpskom satnovništvu i manastirima i njihovim imanjima! Da li prave puteve po srpskim manstirskim imanjima? Da! Imaju podršku zapadnih vlasti i NATO pakta. Rat je napravljen i još tada, neverovatne količine laži su plasirali tada i plasiraju i sada... Sledi suluda agresija 1999. godine i sumrak civilizacije kada bombarduju jednu staru zemlju... - rekao je Pršić.

Radojković se pridružio razgovoru, nimalo optimističan povodom ovog novog "trenda" prekrajanja istorije.

POMERILI NADGROBNU PLOČU DA IM ĆIRILIČNI NATPIS NE UPADA U KADAR! Analitičari za Kurir o sramnom svetogrđu nekadašnjih saveznika

- Imamo primere eksplicitne u Sarajevu, spomenik podignut stradalim Srbima na Kazanima, za koji ne biste znali da su to Srbi jer im se obraćaju kao sugrađanima! Reakcija uopšte ne postoji! Na primer, evo konkretno, vi ne smete da oslovite žrtve da su to Srbi, to ne sme da se kaže, i zato oni kažu "Naši sugrađani". Na primer kada Amerikanci kažu da su za akciju Halijard pomogli "seljaci", a ne Srbi! Ovde, je jako duboko problematično što vi pomerate grobna mesta i nadgrobne spomenike mrtvih ljudi, što je jako rašireno na Kosovu i Metohiji! Tamo su muslimanska groblja netaknuta u srpskim pokrajinama, a srpska u Albanskim razorena! Najciničnije je da je ploča pomerena da bi imali dobar kadar za kameru, jer bi pored bila ćirilična tabla! - istakao je Radojković.

