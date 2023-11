"SRBIMA U HRVATSKOJ ZABRANILI DA PEVAJU, A SADA IM BRANE I DA GOVORE!" Traže zakon po kome će SVA DECA učiti da su Srbi okupatori

Sa skupa „Ovčara – zločin bez kazne“, održanog za vikend u prestonici Hrvatske, Udruga zagrebačkih dobrovoljaca branitelja Vukovara uputila je zahtev tamošnjem Ministarstvu nauke i obrazovanja da se u svim školama, posebno gde su u većini deca srpske nacionalnosti, uvede jedinstven obrazovni sistem u kojem će se o Domovinskom ratu učiti kao o odbrani hrvatskog naroda od srpsko-crnogorske i agresije JNA, a ne kao dosad o građanskom ratu.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas i Mile Bosnić, predsednik Udruženja Krajišnika Srbije.

- Ovo ne bi trebalo da nas iznenađuje, jer to nije ništa novo i postoji od kad postoji država Hrvatska u ovakvom obliku ili otkad su donešeni zakonI koji garantuju Srbima neka prava. Jedan od tih zakona je ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina kojim je predviđeno da tamo gde ima više od trećine Srba po poslednjem popisu oni imaju pravo i na svoj jezik i na svoje pismo, pa onda imaju i svoje škole - rekao je Štrbac i dodao:

- Nacionalne manjine uče svoju istoriju po tri modela. Postoji model A koji je i na jeziku manjine po njenom nastavnom programu. Model B podrazumeva da se grupa prirodnih predmeta uči na hrvatskom jeziku, a grupa društvenih predmeta na jeziku manjine. I na kraju model C koji podrazumeva da se nastava uglavnom odvija po hrvatskom programu, a da se mali broj predmeta odvija na jeziku manjina. Sada predlažu da svako dete uči da se desila agresija od mrskog zlog sprskog agresora. To je zvanična definicija koja je ušla u ustav, a mi kažemo nije to bila agresija nego građanski rat.

Bosnić je ocenio da se sistematski radi na smanjenju srpske populacja u Hrvatskoj:

- Pre godinu dana smo pričali o prošlom zakonu i da će to na kraju biti štetno za Srbe, ali očigledno to nije dovoljno. Sad bi trebalo ovim zakonom da Srbima definitivno začepe usta. Ja mislim da će oni to da urade i to se sve radi planski. Na zadnje popisu koliko se ljudi izjasnilo da su Srbi, a govore srpski jezik? Prvo su im zabranili da pevaju, sad im brane da govore. Deca će učiti da su Srbi okupatori, a onda se postavlja pitanje šta će okupatori u toj zemlji?

Kurir.rs

