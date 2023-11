"LAŽEMO IH, A ONI ODUŠEVLJENI" Hrvatu koji izdaje apartmane prekipelo zbog GLUPIH TURISTA: Ležimo na golom dušeku, jedemo prstima

Apartman nije lako izdati u sezoni, a kamoli za Božićne praznike. Jedan Hrvat koji je na duhovit način rešio da privuče turiste za Božićne i novogodišnje praznika, i u tome i uspeo.

Dozlogrdilo mu je glupavih i besmislenih pitanja, pa je poslao brutalan "oglas" za apartman.

Petar iz Hrvatske je na jednoj Fejsbuk grupi u kojoj se nude i traže apartmani za izdavanje postao zvezda preko noći kada je objavio oglas za izdavanje apartmana u Selini, naselju u Dalmaciji. Njegov oglas postao je nakon nekoliko sati viralan, a mnogi su mu poručili da je šteta što ne radi u Hrvatskom turizmu, koji bi, uz pomoć njega, preko noći dostigao svoj vrhunac.

"Iznajmljujem apartmane u božićnom raspoloženju pošto mi nedostaju turisti... i njihova pitanja. Tipa kada se već parkiraju i pitaju 'gde ćemo da se parkiramo?'. Na Drveniku Malom, pa dođite brodom nazad, mislim ono. Ili kad me pitaju.. 'Je l' ima posteljine u apartmanu?'. Ne, ležimo na golom dušeku. 'Je l' ima pribora za jelo? Ne, prstima uzimamo batake... a ono ljubavi, nije ovo obala Papue Nove Gvineje nego Jadrana.

Turiste sve oduševi kad im nešto poklonim. Biće da kod drugih nikad ništa nisu dobili. Doslovno ono, možeš im pokloniti šišarku koja je pala s bora... i onda dođeš kod njih na terasu i kažeš 'evo poklončić'. Kad oni pitaju šta je to, ti kreneš priču kao da si magistrirao biologiju i pulmologiju. 'A to ti je šišarka crnog bora, to je prirodni inhalator, samo to stavite u sobu i odmah bolje spavate, a i prirodni je afrodizijak'. Shvatate, lažete čim zinete ali oni budu oduševljeni.

foto: Printscreen

Neću napisati koliko ima do mora jer vam moj ćaća neće dat' da se kupate u dvanaestom mesecu. Doduše i možete, Hitna je odmah ispod nas. Imaju super ambulantu i sobu za pacijente. Dođe mi da se razbolim, bolje nego kod kuće", napisao je on.

A onda je situaciju, odnosno oglas uozbiljio, te rekao:

"Ali da.. atmosfera u u Nacionalnom parku Paklenica, kanjonu Zrmanje i na Tulovim gredama je idilična, čak i uz more. Zalasci Sunca su lepši nego leti", zaključio je on u svom opširnom komentaru, napisavši i tačnu lokaciju apartmana.

"Samo zbog oglasa bih došao tamo" Mnogima je ovaj oglas bio i više nego simpatičan, te su rešili da samog Petra i njegovo umeće pisanja pohvale.

"Zujo opet rastura. E moj Zujo da te makar zaposle negde u razvoju turizma i daju ti pravo odlučivanja i menjanja trenutne situacije, pa Hrvatska bi cela od turizma živela, ne samo određene regije", "Moraš da napišeš neku knjigu iz perspektive iznajmljivača jer ti pisanje tako dobro ide", "Ha ha ha... samo zbog oglasa bih došao tamo", "Vidi li se more s prozora, ili stric i dalje ne dozvoljava paljenje borova?", "Legenda, odmah mi dođe da rezervišem,", "Opet si me nasmejao do suza", bili su samo neki od mnogobrojnih komentara ispod objave ovog Hrvata.

(Kurir.rs / Blic)