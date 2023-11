NAJAVLJUJU DEBELE MINUSE ZA NOVU GODINU, SPREMITE SE! Ekspert upozorava: Mala rupica može da napravi OZBILJAN KRATER (VIDEO)

Vozači su još 1. novembra bili u obavezi da letnje gume na svojim vozilima zamene zimskim, ali postavlja se pitanje da li je samo zimska oprema dovoljna kako bi vožnja pri niskim temperaturama bila bezbedna.

Ovom temom bavio se novinar Kurir TV Nikola Vujović sa svojim sagovornikom.

- Svakako, automobil traži jednu specifičnu opremu za zimske uslove vožnje. Samo bih naglasio što se tiče i zamene zimskih guma. Čak i ukoliko ne bude snega i leda na putu, vi po zakonu niste obavezni da ih promenite. Međutim, hemijski sastav i sirovina od koje je napravljena letnja guma, gubi svoja svojstva na 7 stepeni i niže. Pošto meteorolozi najavljuju za Novu godinu čak temperaturu od minus 10 do minus 15 stepeni, ta guma će biti apsolutno nebezbedna za vožnju. Tako da apelujem na gledaoce da promene svoje pneumatike. Sigurnost je uvek na prvom mestu - kaže Saša Mitrović, diplomirani inženjer mašinstva i direktor na portalu Sasomange.

foto: Kurir TV

Gume nisu jedina stvar na koju bi trebalo obratiti pažnju tokom zimskog perioda.

- Mislim da bi jedna poseta majstoru značila svakako, proveriti antifriz, na koliko stepeni će se smrznuti i u svakom slučaju promeniti antifriz na svake 4 godine. Što se tiče ostalih tečnosti, obavezno ih proveriti, proveriti sve otvorene gumene sklopove, čak i delove karoserije. Jer ako neka mala rupica postoji na limariji, verujte mi, so će napraviti od te rupe onako poprilično veliki krater, gde će biti jako skupa asistencija majstora.

Ukazao je na još nekoliko korisnih stvarčica koji će svakom olakšati vožnju po hladnijem vremenu.

04:07 NAJAVLJUJU DEBELE MINUSE ZA NOVU GODINU, SPREMITE LJUBIMCA! Ekspert otkrio nekoliko korisnih saveta za ZIMSKE USLOVE u vožnji

- Obavezna je naravno i tečnost za vetrobransko staklo, koja ima do minus 20 stepeni zaštitu. Savetovao bih i sprejeve za odleđivanje i obavezno sprej ili gel za prelaz preko gumenih dihtunga vrata, kako ne biste došli u situaciju da ne možete otvoriti zaleđena vrata svog vozila kada vam najviše to treba. Proverite akumulator, ukoliko akumulator teže vergla i teže automobil pali, nemojte čekati minus, promenite ga odmah, uštedećete sebi i novce i živce.

Objasnio je i kako startovati auto koji je dugo stajao na minusu.

- Novi automobili sa tim nemaju problem, ali svakako nikom ne bih preporučio da novije modele automobila zagreva u mestu. Svi ti automobili su sada predviđeni da bukvalno posle jednog do dva minuta mogu da krenu i lagano vožnjom od 20-30 km na čas, oni će se vrlo, vrlo brzo ugrejati. Takođe bih savetovao svima da kupe tečnost za odmagljivanje unutrašnjih stakala. To je nešto što sam primetio poslednjih nekoliko godina, da automobili na ulici imaju potpuno zamagljena stakla. Nije ni bezbedno, da zbog 400-500 dinara dođe do neke nezgodne saobraćajne ili incidenta. Morate se posvetiti svom ljubimcu, naravno ukoliko idete van Beograda, obavezno ponesite lance, trebaće, ova zima će biti jaka.

