KOJE MARKE AUTOMOBILA SE NAJMANJE KVARE? Evo odgovora na ovo pitanje, a među njima je su i kola koja SRBI obožavaju!

Nemačka stručna organizacija "TUV" svake godine sprovede više od deset miliona tehničkih pregleda, i sve to objedini u svoj izveštaj.

U izveštaju za ovu godinu, saznajemo da je prosečna starost voznog parka dostigla novi maksimum u Nemačkoj, pa tako iznosi 10 godina. Kao rezultat toga, starija vozila postaju sve važnija za sigurnost na putevima.

Pre nego što damo najzanimljivije podatke koje je donelo istraživanje, napominjemo da je u uračunavanju procenta kvarova uzeta u obzir i pređena kilometraža.

foto: Kurir Štampano

Kada se pogledaju vozila koja su stara tri i pet godina, ali i ukupno, pobednik je VW Golf Sportsvan.

U pitanju je automobil koji se proizvodio do kraja 2020. godine, i koji ima najmanju stopu grešaka i kvarova (do tri godine star model ima 2% grešaka, a model star do pet godina ima 4,3% grešaka u proseku).

Slede VW T-Roc i T-Cross kod vozila starih do pet godina, a kod onih vozila koja su stara do sedam godina, dominira Mazda CX-3 (6,5% grešaka).

foto: Kurir

Prema statističkoj proceni svih glavnih pregleda od jula 2022. do juna 2023. godine, Mercedes B-klase nakon devet godina postiže najbolji rezultat (10,5%), a od malih automobila posebno se ističe Honda Jazz, koja se do sedam godina starosti kvari u 8,4% slučajeva.

Na dnu je jedan model prestigao pretposlednju Daciju Logan - u pitanju je Tesla Model 3 koji već nakon trogodišnje eksploatacije ima 14,7% grešaka, dok sa kasnijim godištima ne briljiraju BMW X5, Seat Alhambra, Dacia Dokker i Renault Twingo.

(Kurir.rs/b92/Revija HAK)

