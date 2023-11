ŠOK U OSNOVNOJ ŠKOLI U NOVOM BEOGRADU Nastavnicu i drugarice montirali na scene iz FILMOVA ZA ODRASLE! Ekspresno reagovano

Nije isključena ni situacija da na internetu stariji muškarci uspostave vezu sa mladom decom, da se predstave kao njihovi vršnjaci "i onda ih nekako uvuku u sve to, naročito decu kojoj je potrebna pažnja"

Nakon što je grupa dečaka starijih razreda osnovne škole u blizini Fontane u Novom Beogradu zloupotrebila fotografije jedne nastavnice i svojih vršnjakinja i napravila neprimerene fotomontaže, tako što su na njihova lica zalepili po*nografske sadržaje, otvorila su se pitanja koliko uopšte roditelji imaju nadzor nad svojom decom, ali i da li potez dece može kasnije prouzrokovati neke druge probleme.

Ta situacija i trend da deca u nižem uzrastu već gledaju pornografske sadržaje je sama po sebi otvorila dve teze - da nema kontrole od strane roditelja i da razne eksplicite scene zbune i zastraše dete i da kasnije postavi standarde o seksualnosti koje neće moći da integriše u svoj lični život.

Porodični psihoterapeut, docent doktor Vera Despotović smatra da bi roditelji trebalo da budu uključeni u to šta dete prati, te da sa svojom decom razgovaraju uopšteno o seksualnosti. Potrebno je da se roditelji više uključe u to šta dete prati na internetu.

Kad to prate, šta li još gledaju na mrežama Dr Despotovićeva je rekla da ako deca prate po*no sadržaje, "ko zna šta sve još drugo prate", te da to upućuje na brigu koliko su deca zaštićena preko interneta. - To je veliko pitanje na koje bi roditelji trebalo više da obrate pažnju. Iako su deca možda digitalno pismenija, kako da budu u kontaktu sa njima, da imaju nadzor šta prate i koji su sadržaji u koji se oni uključuju - savetuje ona. Prema njenom mišljenju, takva situacija nije od strane roditelja adekvatno postavljena, ali i kaže da se često dešava da kada roditelji dođu na terapiju, kažu "Ne znam šta on tamo radi, zavuče se u sobu i provede šest sati na internetu, a meni je to sve nepoznanica". - I onda šta se dešava? Ako dete provede šest sati samo, može svašta da istražuje. Mislim da roditelji treba da se uključuju i malo da se opismene u smislu da ovladaju nekim osnovnim sadržajima, kako bi mogli da prate šta njihova deca rade, ali i da komuniciraju o tome sa njima - poručuje dr Despotović. Gledanje po*nografskih sadržaja u ranom uzrastu može da prouzrokuje i kasnije probleme, kao što su prevelika očekivanja od same se*sualne aktivnosti. - Kada dete sa 12 ili 13 godina počne da gleda porno sadržaje, vidi razne eksplicite scene koje njega mogu da zbune ili zastraše, da postavi standarde o seksualnosti koje kasnije neće moći da integriše u svoj lični život - naglašava dr Despotović. Veliki problem vidi i u tome što su teme o seksualnosti i dalje tabuizirane u porodicama i da roditelji o tome ne razgovaraju sa detetom.

Roditelji više da se uključe u aktivnosti deteta

- Onda dete ode i sve to gleda i smatra da su to neki standardi koje treba da ispuni. Kada krenu da budu seksualno aktivni, imaju razne dileme i kontroverze između onoga šta su videli na internetu i onoga šta se njima stvarno dešava u životu. A nisu imali situaciju da mogu sa nekim odraslim u koga imaju poverenja o tome popričaju i razreše dileme - kaže dr Despotović.

Sve to, kako naglašava, može da ima velike posledice na decu, ali i da "nekada mladi kasnije imaju strahove da uđu u seksualni odnos zato što smatraju da im je to nedostižno i da je to jedini vid se*sualnog opštenja".

Još jedan problem koji se može pojaviti zbog gledanja pornografskog sadržaja u ranom dobu je i seksualno nasilje preko digitalnih platformi, koje je dosta izraženo.

- Deca mogu da uđu u tu mrežu i razni profili da im se predstave u smislu da žele komunikaciju. To krene bezazleno, ali mogu da ih uvuku u neke akcije koje nisu potpuno odgovarajuće za njihov uzrast ili interakcije koje će biti seksualne prirode sa nekim nepoznatim ljudima - upozorava dr Despotović.

Dodaje i da nije isključena ni situacija da na internetu stariji muškarci uspostave vezu sa mladom decom, da se predstave kao njihovi vršnjaci "i onda ih nekako uvuku u sve to, naročito decu kojoj je potrebna pažnja".

- Važno je da roditelji na to skrenu pažnju svojoj deci, da o tome razgovaraju. Ali ne samo o seksualnoj zloupotrebi, već u principu o seksualnosti - naglašava ona.

Razgovarati sa decom

Bez obzira na to što deca sada na internetu mogu da vide razne eksplicitne stvari, seks je i dalje tabu tema u našoj kulturi.

- Zamislite kako je to zbunjujuće za dete, između ove tajne i tog tabua i toga što oni tamo vide. Zato mislim da je najvažnije da roditelji počnu da pričaju o tome - poručuje dr Davidović.

Zbunjujuće je za dete gledati nešto, a ne znati kako je u stvarnom životu

Ono o čemu bi trebalo da razgovaraju sa decom su i hormonske promene koje se dešavaju u pubertetu, dobijanje menstruacije, prvi kontakti u partnerskim odnosima, pitanje seksualnosti, zaštite... Takođe, dr Davidović naglašava da je od velikog značaja razgovarati o tome kako da deca postave granice ukoliko im nešto ne odgovara.

Škola reagovala u skladu sa pravilima Povodom slučaja zloupotrebe fotografije nastavnice i vršnjakinja, škola je odmah reagovala i sprovela disciplinski postupak. Za sada nije poznato kog su uzrasta dečaci koji su to uradili, a direktor škole Ivan Ćirić je rekao za Telegraf da su učenici priznali šta su učinili, da su kažnjeni dvojkom iz vladanja kod nastavničkog veća, te da će biti sprovedene i vaspitno-disciplinske mere - pojačan rad sa razrednim starešinom, psihologom i pedagogom. - Ispoštovan je kompletan disciplinski postupak. Razgovaralo se s roditeljima, s decom, s oštećenima, upoznato je Nastavničko veće i sve institucije koje se u takvim situacijama obaveštavaju - objašnjava direktor Ćirić. - Sprečili smo dalje širenje materijala i on je obrisan. Deca su priznala grešku, roditelji takođe, svi su bili svesni šta je i kako urađeno - dodaje direktor. Pošto se sve dogodilo van škole, u slobodno vreme učenika, direktor je apelovao na roditelje da povedu računa o tome kojim sadržajima deca pristupaju na internetu.

