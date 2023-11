BEOGRAĐANIN OTKRIO NOVU PREVARU: Kurirska služba ga baš "prešla", a on sve otkrio! Na jedno treba da obratite pažnju (FOTO)

U poslednje vreme pojedini građani sve češće otkrivaju prevare sa pojedinim kurirskim službama, a mnogi od njih su otkrili da pojedini kurira naplaćuju veću težinu paketa te samim tim i poštarinu naplate više.

Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavila se objava Beograđanina kome je jedna kurirska služba paket od 100 grama naplatila kao da iznosi 4,9 kilograma.

- Samo da ljudi vide kurirska služba. Paket težak 100 grama, izmeren 4,9 kilograma. Poštarina naplaćena 842 dinara - navodi se u objavi.

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

Podsetimo, pojedini građani su se požalili i na kurire koji donose paket do zgrade i onda zovu da siđete ispred.

- Ukoliko plaćam poštarinu skoro 500 dinara očekujem i da će mi paket doneti do vrata. Još gori su oni koji uopšte ne pozovu i ne provere da li ima nekoga u stanu već samo vrate paket. Dešavalo mi se da je moj brat koji živi u selu pored Vlasotinca poručio neku garderobu preko interneta. Paket je stigao za dva dana, ali njega niko nije obavestio da ga kurir neće doneti do sela. Posle tri dana zvao je da pita da li možda dolazi do grada da pokupi paket ili da ga ostavi negde. Poštarinu su uredno umeli da naplate preko 600 dinara, ali do prijavljene adrese ne planiraju da dolaze - ispričala nam je K. A.

