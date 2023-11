POP ZA SVEĆENJE VODICE UZEO 1.000 DINARA! "KAŽE DA NEMA DA VRATI KUSUR"! Domaćin besan: Neki uzimaju i 2.000, a ostave kalendarčić

Sezona slava je u toku, ali kao i svake godine, pojedini građani se žale zbog nekih sveštenika koji papreno naplaćuju svećenje vodice.

Jedan Vlasotinčan požalio se redakciji Kurira na jednog sveštenika koji mu je svećenje vodice naplatio čak 1.000 dinara.

- Naša porodica slavi Svetog Aranđela i svake godine očekujemo svešetnika nedelju dana pre slave da dođe da sveti vodicu. Ove godine je bio poranio pa nismo bili spremni. Do sada su obično za ovu uslugu uzimali 500 dinara, a prošle godine su povećali na 600 jer je sve bilo poskupelo. Međutim, ove godine sam se šokirao. Sveštenik je bio svega tri minuta u kući. Ostavio mi kalendarčić i došlo je vreme za naplatu. Nisam imao sitno i dao sam 1.000 dinara. Očekivao sam da će mi vratiti kusur, ali ništa od toga. Nema da vrati kusur - priča Vlasotinčanin i dodaje:

foto: Zorana Jevtić

- Novac je stavio u džep i otišao. Nisam hteo da se raspravljam pre svoje krsne slave, ali sam se nakon toga pitao šta da radi neki penzioner koji skromno slavi slavu ako mu sveštenik samo uzme 1.000 dinara. Kako onda on da pripremi sve ostalo. Mislim da to i ne treba da se naplaćuje i da se ima tarifa, već da bude besplatno ili koliko koji domaćin ima da da. Sigurno bi svako dao, ali koliko ima, a ne da postoji tačna cifra za to.

Naš sagovornik kaže i da je čuo da u pojedinim mestima naplaćuju i 2.000 dinara.

- U našem kraju je onda još jeftino, ali je ipak trošak. Nekada smo imali sveštenika koji je beležio onog ko mu ne da novac. Imao je svesku sa imenima gde je pisao ko koliko da ili ko ne da dobije recku, pa mu naplati kad dođe za Uskrs na primer.

Kurir.rs

Bonus video:

07:10 ČUDA SE OSTVARUJU KO VERUJE