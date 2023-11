METEOROLOG NAJAVLJUJE ZA VEČERAS SNEG U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Sutra se očekuje mraz, a evo kakvo će vreme biti do kraja nedelje!

U toku večeri padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava. Najviše kiše biće u južnim i centralnim predelima Srbije. U ostalim predelima očekuje se sipeća kiša, uz potpuni prestanak padavina na severu Srbije i u Beogradu u nastavku večeri. Inače, na severu Vojvodine već se razvedrilo i preovladava vedro.

U toku večeri sneg će padati na planinama jugozapadne Srbije iznad 1000 metara nadmorske visine, uz slabljenje intenziteta padavina. Inače, tokom dana obilniji sneg padao je na planinama zapadne i jugozapadne Srbije i zavejao brojna mesta, pri čemu je otežao i saobraćaj, najavljuje Đorđe Đurić.

Trenutne temperature kreću se od 4°C na severu Vojvodine do 10°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 8°C. Zlatibor meri 2°C, Sjenica 1°C, a Kopaonik 0°C.

U četvrtak će na severu Srbije biti suvo, u Vojvodini ujutro i uz mraz. U ostalim predelima Srbije ujutro se zbog oblačnosti ne očekuje mraz, a slabe kiše biće još u južnim i centralnim predelima, uz prestanak tokom dana i delimično razvedravanje.

Jutarnja temperatura biće od -3°C u Vojvodini do 7°C na jugu Srbije, maksimalna dnevna od 6°C u zapadnim i centralnim do 10°C u južnim i istočnim predelima Srbije, u Beogradu do 7°C.

U petak stiže nova promena vremena, pa se za vikened očekuje pravo zimsko vreme, a prvi sneg mogao bi da padne u mnogim nižim predelima Srbije i to naročito južnije od Save i Dunava.

