POŽAR GUTAO AUTO KOJI JE RENTIRAO DIREKTOR JUTE! Seničić za Kurir nakon požara: "Sa terase sam video da gore vozila"

Noćas dva sata iza ponoći u lici kneza Aleksandra Karadorđevića čula se eksplozija, a potom je buknula vatra. Vatra je zahvatila tri vozila, a jedno je u vlasništvu renta kar agencije koji je službeno iznajmio direktor Jute Aleksandar Seničić!

Kako saznajemo, vatra je prvo zahvatila "fijat kromu", a zatim se proširila na džipove "land rover", koji je vlasništvo jedne renta kar agencije, kao i "nisan kaskai", u vlasništvu korisnice I.M.

Aleksandar Seničić direktor Jute u razgovoru za Kurir navodi da taj auto nije u njegovom vlasništvu, već da je u pitanju vozilo renta kar agencije koje je iznajmio.

- Još uvek ne znamo šta se desilo i kako je došlo do požara. Sa moje terase sam video da se upalio jedan auto do mog, zatim se upalio auto koji sam ja iznajmio, i vatra je delom zahvatila i treći auto. Bila je policija. Izvršen je uviđaj. Automobil sam parkirao u podne, a on se upalio u dva u noć - navodi Seničić.

On ističe da ne bi mogao da poveruje da je požar podmenut.

- Iskren da budem ne bih mogao da verujem da je podmetnuto, ko bi meni podmetnuo, to pritom nije moj auto. Ne deluje tako. Ne znam zaista. Noćas su bili i forenzičari, dao sam i izajvu, sada treba da uzmem i zapisnik. Verujemo svi da je to sticaj nesrećnih okolnosti - rekao je Seničić.

