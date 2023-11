U 2023. godini u Srbiji su zvanično identifikovane 34 žrtve trgovine ljudima. Nažalost oko 40 odsto žrtava su deca i to je trend koji vlada već gpodinama.

I u svetu je identifikovan veći broj žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije. Pored dece najugroženije su žene.

Gosti jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV bili su Maja Raković, generalni sekretar Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, i Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost.

U razgovoru s voditeljkom Oljom Lazarević. Raković je otkrila sve zastupljeniji trend vrbovanja dece u cilju njihove otmice.

foto: Kurir TV

- Postoji još jedna vrsta nestanaka dece koja se zove samovoljno iniciranje nestanka. O čemu se radi? Kada imate dete koje je targetirano na neki način i stavljeno u proces određene implementacije, da li za zlostavljanje, da li za kitapovanje, da li za vrbovanje. Postoji inicijacija nestanaka gde im kažu: "Aha, dobro, da, oduzeli su ti telefon. Sada nestani na dan-dva". Pa će proći mesec, dana, pa će dete pod istom savetodavnom metodom određene osobe pod kojim je uticajem dobiti isti savet. I to će se desiti recimo u par meseci pet puta i roditelji će već doći u situaciju da njihovo dete tako periodično nestaje, odlazi kod bake, dede, tetke, sestre ili već nekoga, i jer je revoltirano njihovim odnosom, zabranama, obstrukcijama i ograničenjima. Roditelji postoji nonšalantni jer su navikli da njihovo dete odlazi i dolazi i sedmi put, kada se dogodi, dete biva stvarno odvedeno - rekla je Raković.

06:58 DEDA PREVEZAO UNUKA PREKO GRANICE, NIKO MU NIJE TRAŽIO SAGLASNOST RODITELJA Raković: Govore im da nestanu na dan-dva IZ REVOLTA

Antonović je naveo još jedan primer kidnapovanja dece.

foto: Kurir TV

- To su problemi koji ne datiraju juče i nažalost mi ovde govorimo o nekim stvarima koje su opštepoznate. Prelasci preko granica za maloletna lica su vrlo fleksibilni i to je ono što je elementarni problem. Ja čak znam za jedan slučaj da je dete prevezao preko granice deda, a da mu niko nije tražio saglasnost ni od jednog roditelja. To su zaista neke stvari koje po mom mišljenju ne smaju da se događaju. Problem je dakle u graničnim prelazima, problem je u delovanju same policije. Imam utisak da ne postoji to promptno delovanje, delovanje bez odlaganja. Previše smo opušteni kada je u pitanju nestanak nekog lica i upravo ovo što ste vi rekli, to je onaj sindrom vuk, vuk, vuk. Niko više ne poveruje. A to je upravo modus operandi tih velikih kriminalnih organizacija koje takvu decu potom uzimaju u svoje naručje i praktično sa njima počinju da manipulišu - smatra Antonović.

