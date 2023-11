"ODUZEĆE TESLU I AMERICI I SRBIJI I DATI SVA PRAVA INDIJI?!" Abramović izneo ŠOKANTNE teorije o "spaljivanju" Tesline laboratorije

Velimir Abramović, istraživač lika i dela Nikole Tesle gostovao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima o tragičnom požaru koji je zahvatio Teslinu laboratoriju na Long Ajlednu u Njujorku.

Zgrada je bila pod velikom rekonstrukcijom, a upravo povodom izgradnje novog tornja, oglasio se i Ilon Mask i izrazio spremnost da podigne planetarno najveći toranj na mestu Teslinog tornja čija je gradnja počela 1901. godine

Abramović se osvrnuo na to da je održana donatorska večera da podrže rekonstrukciju upravo ove laboratorije.

- To zemljište je trebalo da kupi srpska vlada, za milion i šesto hiljada evra, a tu je bila kompanija koja je zatrovala zemljište teškim metalima i zato to niko nije hteo da kupi. Na zahtev i molbu profesora, a i na veliku akciju Gardijana i Njujork Tajmsa, prikupljen je novac i to je trebalo da bude srpski muzej u Americi, prema mom mišljenju to je uradila svetska vlada! Da li su Amerikanci rukovodili Teslinim nasleđem kako treba? - pitao je Abramović i nastavio:

- Bilo je vremena da se napravi tamo muzej, nije o tome reč, nego je reč o živom naučnom institutu koji bi promovisao Tesline ideje! Kod nas u Beogradu je 37.000 čisto naučnog karaktera njegovih radova i nadam se da će to opstati i da neće doći do "požara". U našem muzeju nema ni jedan elektro inženjer. A ko onda sređuje sve te stvari tamo? Ta zgrada je poklon Stenforda Vajta, koji je gradio i Medison Skver Garden, koji je ubijen... Interesantno je da je baš on poklonio Tesli zgradu. To je bila poluopremljena teritorija koju su ti profesori otkupili... Bilo je tu i ostataka mašina i nekih njegovih spisa. Ključan je tu jedan astralni znak, jer je Tesla poluga moći, svi smo ujedinjeni preko elektronskih medija i to je upravo Teslina ideja harmonične civilizacije i takođe kako kosmičke sile oblikuju ljudske sudbine - spoj nauke i spiritualnosti! - istakao je Abramović i upitao:

- Da li su Amerikanci u stanju za to? Da li su naši ljudi zainteresovani za to? Arhiv naučni, koji menja fiziku i etarsku fiziku, je u blizini muzeja, da li je naša naučna zajednica ponovila ili pokušala da ponovi neki eksperiment? E, određeno je da se i Americi i Srbiji oduzme ingerencija nad Teslom i da se da Indiji! E, pazite, premijer Indije Modi, kada se spomene Tesla, on ustaje! -upozorio je Abramović.

Na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića ko, onda, sprečava nove eksperimente i sprečio je tadašnje, Abramović okrivljuje Ruse.

- Ruska vojna obaveštajna služba je sve sprečila. Kada je Tesla rekao da će da gradi najveću kulu na svetu, nisu oni to tako shvatili. Tesla (i ulaganje u njegove projekte), seli se na Istok. Objektivno i istorijski govoreći on je imao austrijski pasoš, ne austrougarski. Indijci spremaju svetsku konferenciju o ovome. Kod nas nemate jednog naučnika zainteresovanog za Teslu. Šta će oni uraditi? Ponoviće eksperimente, koji su, njih 37.000 dostupni u muzeju i netaknuti! Naša vlada je to trebalo da arhivira i da sredi. Naša vlada pere novac preko Tesle, a Unesko je preuzeo svu zaostavštinu Tesle kao svetsku zaostavštinu! Naučnici koji se bave Teslom su u Americi - tvrdi Abramović.

