POTVRĐENO! EKSPLICITNI SNIMAK IZ ŠKOLE U SURDULICI ZAISTA POSTOJI Oglasilo se Tužilaštvo: Učenici su DECA, traže se odgovori

Tokom jučerašnjeg dana pojavila se informacija da među učenicima i na društvenim mrežama kruži eksplicitan snimak s*ksualnog odnosa učenika šestog razreda u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Surdulici, a kako je nezvanično potvrđeno, snimak zaista postoji i nadležni organi ispituju sve okolnosti.

Naime, juče je u Surdulici zavladala panika jer se pročulo da je eksplicitan snimak učenika počeo da se širi po društvenim mrežama, ali ta informacija nije bila potvrđena.

Policija je tokom jučerašnjeg dana bila u školi, a tada se nije znalo da li je reč o glasinama ili snimak zaista postoji. Prema nezvaničnim saznanjima,

„Snimak postoji, utvrđuju se sve okolnosti“, kaže izvor dobro upućen u tok istrage.

- Pojavio se video na kome su dečak i devojčica. Drugi dečak je to snimao. Snimak se vrtio među decom, a onda je jedan roditelj došao u posed i odmah obavestio nadležne u školi. Škola je snimak oralnog seksa dobila preksinoć u 20 časova. Strašno je to što se desilo! Istraga će tek utvrditi okolnosti, ne znamo da li je devojčica bila prisiljena na to, ali na snimku se ne vidi da pokazuje otpor - rekao je dobroobavešteni izvor Kurira iz Surdulice.

Sa druge strane, Više javno tužilaštvo saopštilo je da nisu u mogućnosti da daju informacije u slučaju jer su u pitanju deca mlađa od 14 godina.

„Povodom Vašeg Zahteva od 24.11.2023. godine, kojim tražite informacije u vezi eksplicitnog snimka koji je nastao u OŠ „Vuk Karadžić“, u Surdulici i objavljen na društvenim mrežama, obaveštavamo Vas da Više javno tužilaštvo u Vranju nije u mogućnosti da Vam pruži tražene informacije, obzirom da se radi o deci – maloletnim licima mlađim od 14 godine, a da je članom 55. st. 1. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica decidno utvrđeno da se bez dozvole suda ne sme objaviti tok krivičnog postupka prema maloletniku, ni odluka u tom postupku“, stoji u odgovoru.

Naime, kako je juče pisano, snimak je nastao u jednoj od prostorija u ovoj školi, a na njemu se vidi kako učenici imaju s*ksualni odnos i to je podeljeno po društvenim mrežama. Nezvanično, u pitanju su deca koja idu u šesti razred.

Zorica Mršević

Sve rade da pokažu kako su opasni!

Zorica Mršević, profesorka fenomenologije nasilja, ističe da deca pokušavaju da prevaziđu činjenicu svog maloletsva čineći neprimerene stvari.

- Očigledno da je nastao trend da nije dovoljno učiniti nešto bizarno, ružno i neprimereno godinama, pre svega mestu, pazite to je škola, nego je potrebno to još i objaviti, razglasiti i time dobiti poene, lajkove, simpatije mnogih vršanjaka, tako da je to suština. Sve rade da pokažu kako su opasni, a pretpostavljaju da ne mogu da dobiti kazne, da tu neće biti sankcija. Škola će zvati roditelje, neki će se nasekirati, neki neće... Ukoliko je pak snimak slat nekim drugim osobama iz osvete, to je tek loše. Oni koji su snimak delili su saučesnici u ovome. Ako se ne bude odreagovalo nakon ovoga na adekvatan način neko će smisliti nešto još gore.