STRUČNJACI O SEKS-SKANDALU U OSNOVNOJ ŠKOLI U SURDULICI: Više nije dovoljno uraditi nešto ružno, nego je to potrebno i objaviti!

Učenik i učenica starijeg razreda OŠ "Vuk Karadžić" u Surdulici imali su oralni seks u jednoj od učionica, dok je drugi učenik sve to snimao i kasnije delio na vajberu ostalim đacima ove osmoletke, saznaje Kurir!

Ne zna se kada je snimak tačno nastao, ali je on, prema informacijama do kojih smo došli, kružio među učenicima već neko vreme. O ovom skandalu koji potresa celu opštinu obavešteni su policija, tužilaštvo, Ministarstvo prosvete i školska uprava, ali i Centar za socijalni rad s obzirom na to da su akteri maloletnici.

- Pojavio se video na kome su dečak i devojčica. Drugi dečak je to snimao. Snimak se vrtio među decom, a onda je jedan roditelj došao u posed i odmah obavestio nadležne u školi. Škola je snimak oralnog seksa dobila preksinoć u 20 časova. Strašno je to što se desilo! Istraga će tek utvrditi okolnosti, ne znamo da li je devojčica bila prisiljena na to, ali na snimku se ne vidi da pokazuje otpor - rekao je dobroobavešteni izvor Kurira iz Surdulice.

OŠ "Vuk Karadžić" Surdulica foto: Printskrin

Škola je kako saznajemo preduzela sve mere, sazvan je Tim za nasilje, održani su i razgovori sa roditeljima i učenicima.

- Škola preduzima sve mere u skladu sa ZOSOV-om i Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. U cilju dalje istrage nećemo davati više informacija - rekla je kratko za Kurir Dragana Nešić, direktorka škole.

Policija preduzima sve mere u svojoj nadležnosti i u konsultaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Vranju.

- Dežurni javni tužilac VJT u Vranju obavešten je od strane policijske stanice Surdulica o postojanju predmetnog snimka na društvenim mrežama. Naloženo je pribavljanje svih potrebnih obaveštenja, te kako je utvrđeno da se radi o deci licima mlađim od 14 godina, koji ne podležu krivičnoj odgovornosti, pa je naloženo da se u slučaj uključi Centar za socijalni rad. U cilju zaštite njihovih interesa ne možemo da pružimo detaljnije podatke - naveli su iz VJT u Vranju za Kurir.

Zorica Mršević Sve rade da pokažu kako su opasni! Zorica Mršević, profesorka fenomenologije nasilja, ističe da deca pokušavaju da prevaziđu činjenicu svog maloletsva čineći neprimerene stvari. - Očigledno da je nastao trend da nije dovoljno učiniti nešto bizarno, ružno i neprimereno godinama, pre svega mestu, pazite to je škola, nego je potrebno to još i objaviti, razglasiti i time dobiti poene, lajkove, simpatije mnogih vršanjaka, tako da je to suština. Sve rade da pokažu kako su opasni, a pretpostavljaju da ne mogu da dobiti kazne, da tu neće biti sankcija. Škola će zvati roditelje, neki će se nasekirati, neki neće... Ukoliko je pak snimak slat nekim drugim osobama iz osvete, to je tek loše. Oni koji su snimak delili su saučesnici u ovome. Ako se ne bude odreagovalo nakon ovoga na adekvatan način neko će smisliti nešto još gore.

Milorad Antić predsednik Foruma srednjih stručnih škola ističe za Kurir da je nakon ovog skandala srpska škola došla do dna što se tiče vaspitanja i obrazovanja.

- Moraju da se urade velike i bitne promene. Nakon nasilja, na red je došao i oralni seks, ništa od toga ne priliči osnovnoj školi. Za mene je ovo jedno ogromno neprijatno iznenađenje, stvarno ne znam šta bih rekao o tim učenicima koji su to radili. To je loš primer za svakoga, za tu školu, za srpsko obrazovanje i za čitavo društvo. Zašto su se izgubile te moralne vrednosti i kuda ide ovaj svet? - pita se Antić.

Naglašava da ovde ima elemenata za pokretanje disciplinskog postupka:

- Verovatno će se ta deca prebaciti u drugu školi i dobiti smanjenu ocenu iz vladanja, a verujem i da će direktorka škole to sama predložiti. Đake koji su snimak delili treba kazniti jedinicom iz vladanja!

Kurir.rs/ Mina Branković