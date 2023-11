VLADIMIR LUČIĆ: Telekom Srbija kao najbolje svetske kompanije!

Foto: Printskrin / You Tube

U poslednje četiri godine većina najjačih evropskih kompanija za telekomunikacije poput Dojče Telekoma, Telefonike, Telie, Vodafona i drugih, a na nivou našeg regiona od pre par nedelja i Junajted Grupe, odlučili su da prodaju antenske stubove koje su imali u vlasništvu i Telekom Srbija prati taj opšti trend, izjavio je generalni direktor najuspešnije srpske kompanije Vladimir Lučić. Kod nas su takodje A1 i Yettel svoje antenske stubove odvojili u zasebne pravne entitete - A1 Towers Infrastructure i Cetin.

Izgradnja i održavanje antenskih stubova je u SAD oduvek smatrana građevinskim biznisom i poveravana je “real estate” kompanijama, a operateri u Evropi su sada preuzeli taj poslovni model kao deo svojih strategija za uspešnu budućnost na izmenjenom tržištu.

Telekom Srbija privodi kraju poslednje detalje prodaje 1.827 ovih stubova britanskoj kompaniji Aktis GP, iza koje stoje Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

- Najveće “real estate” firme pokušavaju da grupišu vlasništvo nad antenskim stubovima na nivou Evrope, zbog čega operaterima nude izuzetno povoljne finansijske benefite, a takođe se stvaraju snažna partnerstva za budućnost. Polovina stubova koje Telekom prodaje, njih nešto preko 900, nalazi se u Srbiji, a ostalo je u BiH i Crnoj Gori. Ovde se ne radi o strateškoj infrastrukturi, jer se prodaju samo stubovi, ne i oprema za telekomunikacije povezana sa njima, kao što su bazne stanice, što naravno ostaje u našem vlasništvu - objasnio je Lučić. Telekom će i dalje ostati korisnik tih stubova u svojstvu zakupca, i na taj način dodatno optimizovati svoje poslovanje i smanjiti troškove, s obzirom da se radi o delu poslovanja koje izlazi iz domena osnovnog biznisa telekomunikacionih operatera.

Finansijski detalji biće objavljeni kada se završi procedura prodaje, svi će biti vrlo zadovoljni cenom koju smo postigli

Na međunarodnom tenderu, koji je Telekom Srbija raspisao prošle godine, učestvovalo je čak 50 najjačih međunarodnih “real estate” firmi, a pobednici su zaista velika imena.

- Dobili smo najbolje igrače, kakve svaka kompanija na svetu može samo da poželi. Institucije kao što su Svetska banka i EBRD, koje su pobedile zajedno sa britanskim Aktisom, garantuju da je ceo posao bio maksimalno transparentan, urađen po najvišim svetskim i evropskim standardima. Svoje zadovoljstvo poslom i celokupnim transparentnim postupkom pokazali su i u informacijama koje su objavili na svojim sajtovima. Takođe, SB i EBRD nisu tipične komercijalne institucije, oni uvek ulaze u poslove koji su važni za budućnost nekog društva, a ovim potezom pokazuju svoju veru da će Telekom Srbija biti lider u našoj zemlji i celom regionu i ubuduće - naglasio je Vladimir Lučić.

Finansijski detalji prodaje antenskih stubova još ne mogu da budu saopšteni jer se procedura poslovnog aranžmana finalizuje, ali, kako je poručio, “svi će biti izuzetno prijatno iznenađeni kada budu videli kakvu cenu smo postigli”.

- Ovaj posao će nam doneti ozbiljnu zaradu, na nivou evropskih, uostalom videćete kada se procedure završe i nećete biti razočarani, naprotiv. Uostalom, da se ne isplati ne bi Dojče Telekom i ostali najuspešniji operateri to radili - dodao je Lučić.

foto: Zorana Jevtić

Pored finansijskog dela posla, kupac se obavezao da će izgraditi dodatnih bar 400 antenskih stubova u Srbiji, što će Telekomu pomoći da što brže i efikasnije implementira 5G mrežu, kao jedan od strateških prioriteta kompanije za narednu godinu.

Uz to, partnerstvo sa Svetskom bankom i EBRD biće od velikog značaja za nova međunarodna širenja srpske kompanije, posebno na Severnu Ameriku.

- Mi smo se sada ne kratkoročno već strateški razvojno i institucionalno povezali sa SB i EBRD, i to će biti vrlo važno za naš sledeći korak međunarodnog širenja na dijasporu, a to su Sjedinjene Američke Države, posle Nemačke, Švajcarske, Austrije i Turske. Telekom Srbija tako nastavlja da gradi snažna partnerstva sa najboljim i najpoznatijim svetskim brendovima i institucijama, kao što su Vodafon, Blumberg, Amazon, Evropska investiciona banka, Bank of Amerika, i u ne tako dalekoj budućnosti postaćemo velika i uspešna svetska kompanija - poručio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Osnovni biznis najvažniji

Kompanija Telekom Srbija samo ove godine je investirala 200 miliona evra u izgradnju optičke i 4G infrastrukture, iz godine u godinu se obaraju rekordi sa instalacijom novih baznih stanica, u prethodnom periodu kompanija je obavila i neke važne akvizicije, a neprestano se uvode nove usluge za korisnike i ulaže u produkciju medijskih sadržaja.

- Držimo se osnovnog biznisa i pritom se odričemo nekih poslova koji u to ne spadaju, kao kada smo pre par godina pripojili MTS banku Poštanskoj štedionici, što se pokazalo kao odličan poslovni potez, ili kao što smo prestali da budemo vlasnici vozila, čije održavanje je bilo veliko opterećenje. Građevina, dakle antenski stubovi, svakako ne spada u naš osnovni biznis, njih su ionako drugi gradili i održavali. Uslovi njihovog iznajmljivanja biće izuzetno povoljni, kao što je uostalom odličan ceo dogovoreni posao sa Britancima, Svetskom bankom i EBRD - objasnio je Vladimir Lučić.

Osam milijardi evra za državu i građane

Prema zvaničnim podacima APR, Telekom Srbija je prošle godine bio najuspešnija domaća kompanija u našoj zemlji, a maksimalno pozitivan trend nastavlja se i ove godine.

- Računica kaže da značajno rastemo, u 2022. bili smo najbolja srpska kompanija, ispred nas su bile samo neke energetske kompanije u stranom vlasništvu, a ove 2023. tako nam dobro ide da ćemo možda prestići neke od njih. Da ćemo ostati ubedljivo najprofitabilnija i generalno najbolja domaća kompanija to je sigurno - istakao je Vladimir Lučić.

Telekom Srbija će u decembru svojim akcionarima isplatiti dividende u iznosu od 6,7 milijardi dinara. Ukupna davanja Telekoma državi Srbiji, srpskoj privredi i našim građanima do danas ukupno iznose preko 8 milijardi evra: više od milijardu na ime dividendi, više od 3 milijarde po osnovu poreza i drugih dažbina, kao i preko 4 milijarde evra za investicije.

Kurir.rs