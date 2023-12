"JOŠ SUTRA TOPLO, A ONDA NAGLI PREOKRET!" Meteorolog izneo detaljnu prognozu za decembar: Očekujte OVAKVO VREME za NOVU GODINU

Nakon nekoliko nestabilnih dana, svedoci smo da je današnji dan možda najtopliji dan ovog dela jeseni. A mnogi od nas su ga priželjkivali posle hladnog talasa prošlog vikenda.

Goran Mihajlović, pomoćnih direktora RHMZ-a, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je otkrio kakvo nas vreme čeka ovog decembra.

- Kada pogledamo istorijske podatke, vidimo da nije nešto što se nije dešavalo i ranije. Dakle, imali smo topao početak decembra i u prethodnih stotinu godina, 1938. godine, čak 18.4 speni celzijusa. To je do sada najtopliji 1. decembar i danas su velike šanse da sa današnjom maksimalnom temperaturom upravo ovaj 1. decembar bude najtopliji od svih merenja 1. decembra, što se tiče maksimalne temperature - rekao je Mihajlović i dodao:

- Ovaj tip vremena će se zadržati i danas i sutra. Dakle, i sutra bi jutarnja temperatura bila dosta visoka, značajno iznad onih višegodišnjih uobičajenih vrednosti za početak decembra. Ali da nas to ne uljuljka, već u nedelju ćemo i početak naredne sedmice ponovo imati ove zimske i decembarske temperature koje i očekujemo.

09:09 JOŠ SUTRA TOPLO, A ONDA NAM SLEDI NAGLI PREOKRET! Meteorolog izneo prognozu za decembar: Ovakvo vreme očekujte za Novu godinu

- Dakle, danas i sutra bi maksimalna dnevna bila između 19 i 24 stepena. Krajem dana u subotu sa severa i zapada u zadnjoj strani priliv hladnog vazduha i to će doneti pad temperature u toku noći subote na nedelju, uz kišu. Najpre na severu i zapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima, tako da bi u nedelju sa padom temperature brdsko-planinski predeli ponovo imali, naročito centralne i južne Srbije, pojavu snega, kiša bi prešla sa padom temperature u sneg, a sa druge strane maksimalna temperatura u nedelju na severu biće 3 do 4 stepena, uz tendenciju da u drugom delu dana bude i hladno. Početak naredne sedmice maksimalna dnevna između 3 i 8 stepeni, uz nejake, ali da kažemo slabe jutarnje mrazeve između minus 3 i plus 2 stepena. Bez nekih značajnijih padavina - rekao je Mihajlović.

foto: RHMZ

Dotakao se i Nove godine.

- Što se tiče nove godine, ako gledate statistički kako je bilo prethodnih godina, recimo sto godina, onda se vidi da je prosto podjednaka verovatnoća da imate trećinu novih godina sa snegom, trećinu suvih, toplih, prijatnih, i trećinu sa nekom kišom. Tako da je prosto statistički teško izvući šta je to tipično vreme - rekao je meteorolog.

