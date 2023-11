SNEG NAPRAVIO KATASTROFU U ZAPADNOJ SRBIJI: Temperatura u ŽESTOKOM MINUSU, meštani bez struje već 2 DANA?! (VIDEO)

Više hiljada stanovnika Prijepolja, Nove Varoši, Priboja, Lučana i Ivanjice zbog snežnih padavina prethodnih dana nisu imali struje.

Naša dopisnica Violeta Jovičić uključila se direktno iz Čačka u jutarnji program Kurir televizije gde je otkrila kakva je trenutna situacija, ali i kada će ovi ljudi dobiti struju.

- Najviše problema sa strujom imaju meštani novovaroških i ivanjičkih sela. Tako u Novoj varoši meštani nemaju nekih 30 sati struje, dok ipak u Ivanjici skoro 48 časova pojedina sela nemaju struje, ali ni mobilne mreže. Sneg koji je padao prethodnog vikenda zaista je napravio probleme u tim delovima. U opštini Lučani bilo je problema prvog dana vikenda gde oko 40 domaćinstava nije imalo struje, ali su ti problemi rešeni jer je sneg polako počeo da se otapa - istakla je Jovičić.

foto: MUP Srbije

- Kada pričamo o Ivanjici, zaista ni malo prijatna situacija kada nemate 48 časova struje. Tako je i u Novoj Varoši gde pojedina sela Negbine i Jasenovo nemaju struje. Malo je veći problem jer je tamo visina snežnog pokrivača skoro i do pola metra. Ali uspevaju da se probijaju i nekako da dođu do samih dalekovoda kako bi sredili probleme sa električnom energijom i nadamo se da će oni svi do kraja ovog dana dobiti struju.

Potom se osvrnula i na Čačak.

- U Čačku nema snega. Ono što je padalo prethodnog vikenda otopilo se čak i u višim predelima grada Čačka. Sneg trenutno ne pada, ali je zaista veoma hladno. A što se tiče nekih udaljenijih opština sa malo većom nadmorskom visinom na teritoriji zapadne Srbije, gore snega ima. Putari vredno rade na čistjenju i prilazu, pre svega na nekim seoskim nekategorisanim putevima, kako bi i ekipe i elektromonteri elektrodistribucije mogli da priđe do dalekovoda i reše probleme sa snadbevanjem električom energijom - rekla je Jovičić i dodala:

02:25 SNEG NAPRAVIO KATASTROFU U ZAPADNOJ SRBIJI: Temperatura u ŽESTOKOM MINUSU, meštani bez struje već 2 DANA?!

- Nadamo da u narednim danima neće padati snega, iako su se njemu definitivno obredovali najmlađi, a naravno i oni koji su išli na planine. Jer znamo da je visina snežnog pokrivača izuzetno bila velika kako na Javoru, Goliji, ali i na samom Zlataru i Zlatiboru.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:18 U Vranju je nešto posle 19 sati počeo da pada jak sneg