DONESITE DECI BEZ RODITELJE OSMEHE KOJE NIKADA NEĆE ZABORAVITI! Učinite dobro delo uz akciju MONDO ŽELJA: Evo kako da se prijavite

Okićena jelka ispod koje se nalaze paketići mnogima od nas predstavlja najlepše uspomene iz detinjstva. Ali, ne i svima.

Postoje deca čije praznične želje niko nije ispunio i zato je Mondo pokrenuo akciju "MONDO ŽELJA". Mladi bez roditeljskog staranja, kao i svi drugi, zaslužuju radost i ispunjenje prazničnih želja. U domovima gde su smešteni se o njihovim životima brinu neki sjajni ljudi, ali im je neretko potrebna i pomoć zajednice, tačnije nas pojedinaca koje ispunjava osećaj kada druge učinimo srećnim.

O ovoj akciji govorili su Bojana Zimonjić Jelisavac, iz "Mondo plus-a", i Jovana Kostić, iz Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Jelisavac je najpre otkrila više o humanitarnoj akciji "Mondo želje".

- "Mondo želje" je akcija na koju smo mi izuzetno ponosni. Ovo je četvrta godina kako je organizujemo. Sve je počelo u decembru 2020. godine kada je pandemija korone bila u punom jeku i kada nam je svima trebalo malo pozitivnosti, lepše i bolje vizije za godine koje nas čekaju. U suštinim, "Mondo želje" je akcija u kojoj naši divni i humani čitaoci mogu da se pridruže i da obezbede poklon detetu bez roditeljskog starenja. Mi smo se uvezali sa institucijama, sa domovima socijalne zaštite. Tako da dobijemo spisak želja, to su deca napisala šta žele. Naši čitaoci odeberu jedno od njih, kupe poklon, spakuju ga i pošalju ga - navela je Jelisavac.

foto: Kurir televizija

Kostić je istakla da je ovo jedne posebna akcija i pozvala ljude da joj se priključe.

- Mi evo već četvrtu godinu učestvujemo u ovom projektu. Ovo je za nas jedan jako važan projekat. Da sprovodimo niz akcija u našim ustanovama socijalne zaštite, ali ovo je svakako jedna posebna jer smo i u tom periodu godine kada svako od nas želi da učini nešto lepo i humano. Tako da vrlo nam je drago i želela bih da pozovem ljude da se priključe ovoj akciji - rekla je Kostić.

foto: Kurir televizija

Jelisavić je potom otkrila detaljan postupak kojim možete učiniti ovo dobro delo.

- Naša akcija počinje danas, 4. decembra. Pozivamo gledaoce Kurir televizije, kao i sve druge ljude dobrog srca, da se u toku popodnovnih časova povežu na internet, odu na www.mondo.rs ili neki od MondoPlus brendova. Tamo će naći sekciju koja se zove Mondoželja. Nakon toga je vrlo jednostavno. Odeberete ustanovu, nakon toga će vam se izlistati spisak želja, uzraz deteta, njegove inicijale i vi se jednostavno prijavite. Vi ste tada bukirali tu želju, da tako kažemo. Odmah vam stiže povratna informacija, mail da je to želja koju ste vi odabrali i naravno očekujemo da je ispunite. Ovo jeste humano, ali ipak podrazumava i određenu odgovornost. Ako smo se obavezali da ćemo nekom detetu da ispuniti želju,svakako ne bi trebalo da se desi da zaboravimo taj mail ili da se desi nešto važnije. Mi ćemo možda i podsetiti. Jer ipak neko očekuje upravo taj poklon. Prvo mu se raduje. Tu ima i male dece. Neko misli da je to od deda mraza. Stvarno je na nama da ispunimo tu malu želju, da to zapakujemo najlepše što možemo i onda da pošaljemo poštem, ili kurirskom službom - zaključila je Jelisavac.

07:56 DONESITE DECI BEZ RODITELJE SREĆU KOJU NIKADA NEĆE ZABORAVITI! Učinite dobro delo uz akciju MONDO ŽELJA: Evo kako da se prijavite

