HAOS NA SVADBI, OBRUKALA SE MLADOŽENJINA FAMILIJA: Zbog tetkinog poteza bruji komšiluk! Konobari u neverici, a tek mladenci!

Iako su zašli u decembar u pojedinim restoranima i hotelima još uvek se organizuju svadbe, ali uveliko se i priča o veseljima kako o onim koja su bila tako i o planovima za ona koja će tek uslediti.

Naime, na jugu Srbije u okolini Leskovca još uvek se priča o svadbi koja je održana u junu ove godine na kojoj je nastao haos na samom kraju veselja. Nekolicina gostiju s mladoženjine strane je posle torte počela da pakuje hranu iz tanjira ili čak da traži od konobara da im upakuje.

- To je bilo užasno, bruka za familiju! To su ljudi u godinama i svi su sedeli za jednim stolom. Bliža i dalja rodbina. Negde oko pola devet je bila torta i nakon torte su ti ljudi počeli jedan po jedan da odlaze kući. I to je u redu jer na kraju obično ostane omladina koja se veseli sa mladencima. Međutim, neki od njih su sedeli za stolom i iz tobe počeli da vade neke kese. U tanjiru su imali dva parčeta mesa koja su spakovali u kese - priča nam jedan od prvih komšija mladenaca i dodaje:

- Gledali smo u čudu, nismo mogli da verujemo šta rade. Kad nekima nije bilo dovoljno to što su imali u tanjiru te su počeli da uzimaju i iz drugih tanjira koji su bili na onim mestima gde su sedeli gosti koji su otišli. Uzimali su ono meso i pljeskavice koje su ostale netaknute.

Komšija kaže i da su mladeci uzeli najskuplji "meni" u tom restoranu kao i da su imali četiri vrste mesa.

- Prvo smo dobili gurmansku pljeskavicu, zatim vešalicu, onda pileće belo meso sa pečurkama i na kraju su doneli i pečenje. Skoro niko nije pojeo ni one prve tri vrste mesa, a kamoli pečenje. To što je ostalo po tanjirima pojedinci su stavili u kese i odneli kući.

Moja žena koja je bila zgrožena ovim potezom rodbine namerno je došla do jedne tetke i pitala zašto to rade, da li ih je sramota jer svi gledaju u njih. Ostala je u šoku zbog odgovora koji je dobila. Žena je kazala da je ona to mesto i tu hranu isplatila mladencima i da pošto nije pojela ima prava da to ponese, a ne da ostavlja. "Isto kao u kafani, ovo sam platila i ovo nosim kući" - kazala je žena, dok su neke čak i tražile od konobara da im upakuju ono meso.

Prema susedovim rečima mladenci to nisu ni primetili jer su uživali u svom veselju, ali su verovatno čuli nakon toga jer ceo komšiluk bruji o tome.

- Bili su zgroženi... Prvi put u životu čujem da ovako nešto rade ljudi. Prijatelji su mi rekli da su nekada ljudi nosili i tortu ne samo meso, ali to je jedna velika bruka i sramota. Kao da nemaju kod kuće šta da jedu... Konobari su bili u neverici, ali su ipak nekima spakovali meso.

Kurir.rs/ A. K.

