"NAJGORA SORTA LJUDI!" Srbin otišao u bioskop i izašao besan kao ris: Ne moramo biti žrtve! Sve vreme dok je film trajao oni su...

Čitavu polemiku oko roditelja i njihovih mališana pokrenuo je jedan momak iz Srbije koji se požalio da se iz bioskopa, nakon odgledanog filma, kući vratio besan i to sve zbog dve majke koje su sve vreme dok je film trajao svoju decu utišavale. Kako je najpre objasnio, nema ništa protiv male dece, međutim tvrdi, nije im mesto u bioskopu gde se prikazuje malo ozbiljniji film.

"Mnogo me nerviraju ljudi koji dolaze u bioskop sa decom da gledaju film koji nije za decu. Ne smeta meni prisustvo tog deteta, nego mi smeta što naravno film nije za njega i biće mu dosadno i onda ga roditelj otprilike animira ceo film i priča, šuška tu.

Upravo sam gledao film koji traje tri sata, jedva dočekao da ga pogledam da bi iza mene neke dve žene sve vreme pričale sa svojom decom. Ako želiš da gledaš ozbiljan film, dođi bez dece, prosto je tako. Ne moramo svi biti nečije žrtve jer smo uredno platili kartu. Film se gleda u tišini, zna se red.

Ne krivim decu, nisu oni krivi što imaju šest godina i činjenica, neće ih zanimati ovakav film nit' će ga razumeti. Krivim roditelje koji misle da su njihova deca jedina na svetu", napisao je on u svojoj objavi na Reditu.

"Ne moramo da se povinujemo njihovoj deci"

Njegova objava pokrenula je čitav niz dešavanja u kojima, po svemu sudeći, pojedincima nije odgovaralo prisustvo dece.

"Slažem se sve što si rekao! Sinoć sam se prvi put razočarao odlaskom u pozorište. Jeste, razumem da je božićni balet u pitanju, bajka šta god, princeze i prinčevi u publici se očekuju jer je lepa predstava...Ali ono sinoć je bilo haos. Bili su klinci koji su jako mali i naravno da ne mogu da isprate i drže pažnju dva sata. Nosi se keks u pozorište, flašice vode, samo sam čekao da neko počne čips da gricka ... Urlici, glasno pričanje, smetanje orkestru, one žene koje rade su morale non-stop da intervenišu. I dalje sam razočaran i žao mi je što sam uopšte išao u to leglo zaraze slinavih klinaca i bahatih mama koji su se dva sata nakašljavali svi zajedno. One misle da svi mi moramo da se povinujemo toj deci", glasio je nešto oštriji komentar.

foto: Shutterstock, Ilustracija

"Ja sam onda nemajka"

Za njim, javili su se i drugi koji smatraju da maloj deci nije mesto u pozorištu ili bioskopu, barem ne u trenutku kada su na repertoaru nešto ozbiljnije predstave ili filmovi.

"Nikada neću zaboraviti kad sam sa društvom gledao film, ispred nas lik sa detetom od nekih 4-5 godina i glasno mu prepričava svaku scenu. Najgora sorta ljudi", "Ja sam onda nemajka, jer zbog dece u bioskope ne idem odavno. Sećam se ranije, neko dete iza mene ceo film šuška kesama, srce na slamku, priča, gura u sedište, nije lepo", "Ja nisam otišla u bioskop od 2018. Majka sa četvoro dece došla da gledaju film. Klinac od šest godina glasno i jasno pita mamu šta ga zanima a mama priča sa njima kao da su u svojoj dnevnoj sobi. Skrenem joj pažnju, likuša posle projekcije nasrće na mene", bili su još neki komentari ispod ove objave.

Naravno, bilo je i onih koji su stali na stranu roditelja sa decom, tvrdeći da često ne znamo pravu pozadina priče, u kojoj se dešava da majka nema gde da ostavi svoje dete, te je prinuđena da zajedno s njim ide uvek i svuda.

Ipak, koliko god su se neki trudili da opravdaju postupke roditelja u ovakvim i sličnim situacijama, čini se da se većina složila da maloj deci nije mesto na dešavanjima koja su najpre rezervisana za starije osobe.

Kurir.rs/blic