PRIČA O 2 PORODICE KOJA ĆE VAM OTVORITI OČI Žive u istom gradu, imaju ista primanja, ali kvalitet života im se DRASTIČNO RAZLIKUJE

Koliko vremena dnevno ili mesečno trošite u saobraćaju? Zamislite jutarnje gužve, nervozne vozače, semafore na svakom ćošku. Razmislite o vremenu koje provodite čekajući autobus ili tramvaj, a potom još i u njima. Koliko tih dragocenih minuta, sati, dana biste mogli da provedete sa porodicom, baveći se omiljenim hobijem, vežbajući, spremajući hranu ili, jednostavno, odmarajući?

Najpre da pogledamo brojke. Ne postoji zvanična statistika o tome koliko vremena svakodnevno provedemo prevozeći se do posla i nazad, vozeći decu u vrtić, školu ili na trening. Koliko nam treba vremena da odemo u nabavku ili šoping, organizujemo trčanje ili jogu, da se “iskombinujemo” sa prijateljima za večeru, bioskop, kafu…

U gradovima veličine Beograda, čak i sa dosta uređenijim saobraćajem nego što je to slučaj kod nas, ljudi u proseku provedu i do 2 sata dnevno u saobraćaju, neretko i više. Ali najbolje je da to ilustrujemo primerima dva svakodnevna iskustva koji pokazuju kako izbor mesta stanovanja utiče na kvalitet života.

Ovih dana jutro u domu porodice Petrović počinje još pre izlaska sunca. Alarm na telefonu označava početak još jednog napornog dana. Dok se roditelji pripremaju za posao, deca se spremaju za školu i vrtić. Svi zajedno izlaze iz stana, zaključavaju vrata i kreću ka automobilima. Već na prvom semaforu - gužva. Saobraćaj je usporen, nervoza raste. Na radiju voditelj kaže da je gužva na mostu, ali to već znaju. Stigli su na posao i u školu, ali već su umorni. Proveli su čitav sat vozeći se kroz gužvu, najpre do škole i vrtića, zatim do posla, pa u potrazi za parkingom.

Osam sati kasnije posao je gotov, ali jurnjava kroz dan još nije. Sada treba pokupiti decu i vratiti ih kući (još jedan sat u popodnevnom špicu), pa će doći vreme da ih odbace na trening, a bilo bi dobro da i roditelji stignu u teretanu ili na bazen i još da svrate do prodavnice. Svaka od ovih destinacija je na 15 do 20 minuta vožnje od vašeg stana, a pronalazak parkinga je dodatna muka.

Kada se sve obaveze završe već je mrak. Vraćaju se kući i shvataju da su i tog dana ponovo proveli skoro 2 sata za volanom. Doduše, vikend je nešto relaksiraniji i gužva na ulicama je manja, ali opet treba stići do bake i deke na ručak, prijateljima u posetu ili otići u bioskop i na izlet.

Petrovići, na kraju, dolaze do poražavajuće računice - više od 2 dana svakog meseca provedu u saobraćaju. To je skoro 30 dana godišnje! Ceo jedan mesec izgubljen u gužvi, na semaforima, u traženju parkinga, jurnjavi, stresu. Mesec dana koje niko ne može da im vrati.

Sve ove dnevne rutine ostavljaju traga. Roditelji su iscrpljeni, deca umorna, često nema vremena za zajedničku večeru ili priču pred spavanje. Nema vremena ni za kvalitetan odmor. Stres se nakuplja, kvalitet života opada. Mentalno zdravlje cele porodice je na klimavim nogama, a jedini trenuci odmora su vikendi koji prolete za tren.

Da li možete da se prepoznate u ovom opisu? Da li vam je poznat osećaj da vam dan prođe u trčanju od tačke A do tačke B, bez vremena za sebe i svoje najbliže?

A zamislite sada ovaj scenario

Dan za porodicu Jovanović počinje sasvim drugačije. Iako se bude rano, nema one uobičajene jutarnje frke. Deca idu u školu koja je na par minuta od njihovog stana. Žive u kraju koji se nalazi na korak od svih važnijih saobraćajnica u gradu, imaju više opcija za prevoz, na posao stižu za desetak minuta, pa nema potrebe za žurbom. Stići će da odrade jutarnji trening ili jogu u parku ili da popiju kafu i prelistaju novine pored reke. Bez nervoze, bez žurbe.

Nakon radnog vremena, nema one uobičajene trke sa vremenom. Svraćaju do obližnje prodavnice i biraju sveže namirnice. Pokupe decu sa časa plivanja koji se održava u sportskom centru u njihovom komšiluku. Večera nije brza hrana usput, već pažljivo pripremljen obrok koji svi zajedno dele za stolom. Posle večere, vreme je za druženje. Možda će to biti zajedničko gledanje filma ili opuštanje u unutrašnjem dvorištu za stanare, gde se deca još malo igraju pre spavanja, dok oni ćaskaju sa komšijama. Nema potrebe da pale auto, jer je sve na par minuta hoda: šetalište uz reku, tržni centar i sportski centar, restorani i kafići, parkovi, igraonice, teretane i biciklistička staza. Na Sava Promenadi se toliko toga dešava, pa najčešće nemaju potrebu da izlaze iz naselja. Sve što je potrebno za ispunjen i lagodan život nalazi se na pešačkoj udaljenosti.

Oni žive u Beogradu na vodi. Dok su pravili računicu za kupovinu stana, odlučili su da kupe i onih mesec dana koje niko nije mogao da im vrati dok su živeli u drugom kraju grada. Odlučili su da kupe trenutke koje će provesti zajedno, bez tenzije i nervoze. Odlučili su da plate za svoje fizičko i mentalno zdravlje. Kupili su izlaz iz gužve i životni stil dostojan modernog čoveka.

foto: Promo

Šta je grad od 15 minuta Koncept "grada od 15 minuta" je duboko promišljena urbanistička filozofija koja se primenjuje u Beogradu na vodi. Ideja, koju je osmislio Carlos Moreno, profesor na pariskoj Sorboni, je da se sve životne potrebe mogu zadovoljiti u radijusu od 15 minuta hoda ili vožnje bicikla od vašeg doma. Ovo ne uključuje samo prodavnice, škole i lekarske ordinacije, već i zelene površine, sportske centre i kulturne institucije. Beograd na vodi je zaista organizovan tako da vam je sve nadohvat ruke. Prvi korak u realizaciji ovog koncepta je efikasna organizacija prostora. U Beogradu na vodi, škole, vrtići, prodavnice, restorani, sportski i kulturni centri su raspoređeni tako da su lako dostupni svim stanovnicima. Ovo ne samo da štedi vreme, već i smanjuje potrebu za korišćenjem automobila, što je dodatni ekološki plus. Naime, manje vožnje znači manje emisije štetnih gasova, što je u skladu sa održivim razvojem i zaštitom životne sredine. Drugi aspekt ovog koncepta je mentalno zdravlje. Manje vremena provedenog u saobraćaju i manje stresa koji sa tim ide, direktno se odražavaju na opšte stanje uma. Kada su svakodnevne obaveze manje opterećujuće, lakše je očuvati unutrašnji mir i emocionalnu stabilnost. Takođe, više slobodnog vremena znači i više vremena za rekreaciju i druženje sa porodicom. U Beogradu na vodi postoji mnogo zelenih površina, a tu su i parkovi i šetalište, što dodatno doprinosi kvalitetu života i pruža mogućnosti za aktivan odmor i relaksaciju. U suštini, koncept "grada od 15 minuta" afirmiše način života koji stavlja ljude i njihove potrebe u centar pažnje. Ovaj pristup potpuno menja dinamiku života u gradu i pruža jedinstvenu priliku za život u kojem su rad, odmor i porodične aktivnosti u potpunoj harmoniji..

Kada se sve sabere i oduzme, jasno je da je Beograd na vodi mesto za sve one koji teže kvalitetnijem i ispunjenijem životu. To pokazuje i izuzetno velika potražnja za stanovima koji se kupuju još u projektnoj fazi.

Ne čekajte da vam život prođe u stresu i jurnjavi. Napravite i vi svoju računicu. Vratite izgubljeno vreme i odmah proverite koje opcije postoje za savršen život na najboljoj lokaciji u Beogradu.

foto: Promo

Promo tekst