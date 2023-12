Svetski dan volontera Hvala vam za humanost i veliko srce!

Odlukom Generalne skupštine UN iz 1985. godine Međunarodni dan volontera obeležava se kao podsećanje na formiranje programa UN za volontere. Od tada, svakog 5. decembra obeležavamo Svetski dan volontera i koristimo priliku da se podsetimo koliko su volonterske akcije važne za pozitivne promene u zajednici u kojoj se realizuju, kao i da ukažemo na značaj solidarnosti i angažovanja za zajedničko bolje sutra.

Volontiranjem humani pojedinci iskazuju svoju spremnost da odgovore na potrebe drugih i pruže doprinos unapređenju kvaliteta života u svojoj zajednici. Prema pojedinim istraživanjima, naša zemlja je na drugom mestu u regionu po broju volontera. Sve je više primera da je značajan broj volontera organizovan unutar svojih kompanija, gde nailaze na razumevanje i podršku u pripremi i realizaciji humanih i filantropskih aktivnosti.

Na ovaj način volonteri ne podržavaju samo svoju zajednicu i osetljive članove našeg društva, već istovremeno jačaju duh zajedništva u svom timu, unapređuju svoja znanja i veštine, te ostvaruju nova prijateljstva i kontakte. Sa druge strane, podrškom svojim zaposlenima koji učestvuju u volonterskim akcijama kompanije povećavaju zadovoljstvo zaposlenih, jačaju reputaciju unutar zajednice u kojoj posluju i privlačnije su za mlade koji žele da rade u firmi koja je aktivni i odgovorni član društva. Istovremeno, zaposleni i kompanije nastavljaju da grade mostove ka zajednici, angažujući svoje resurse radi ostvarenja plemenitog cilja – unapređenja kvaliteta života sugrađana. Kompanija NIS jedan je od lidera u Srbiji kada je reč o društveno odgovornom poslovanju u koje je od 2009. godine uložila više od pet milijardi dinara. Napretku zajednice, u sinergiji sa kompanijom, nesebično doprinose i zaposleni kompanije NIS. O tome svedoči i činjenica da Klub volontera ove kompanije, koji je osnovan 2018. godine, danas u svojim redovima broji oko 2.000 vrednih članova, što ga čini jednim od najbrojnijih korporativnih volonterskih klubova u našoj zemlji. Volonteri-zaposleni NIS-a su za pet godina postojanja Kluba sproveli više od 80 volonterskih akcija i time svojoj zajednici donirali 7.000 radnih sati sa ciljem pružanja podrške osetljivim kategorijama društva, realizacije ekoloških akcija, kao i edukaciji dece i mladih. Poslednje tri godine, putem internog volonterskog konkursa kompanija NIS podstiče svoje zaposlene da aktivno učestvuju u radu Kluba volontera i predlože projekte od značaja za zajednice u kojima žive i rade. Tema ovogodišnjeg konkursa koji je realizovan pod sloganom „Mali koraci za velike osmehe“, bila je podrška deci iz grupa koje zahtevaju posebnu pažnju zajednice.

Tako su u okviru ovogodišnjeg volonterskog konkursa, članovi Kluba volontera kompanije NIS uredili i oslikali radni kutak u prostorijama Udruženja dece sa posebnim potrebama "Naši snovi" u Valjevu, dok su u Kuršumliji čekaonicu dečjeg odeljenja opremili mobilijarom i knjigama, a dvorište Doma zdravlja Kuršumlija oplemenili zasadom novih biljaka. Treća akcija u okviru konkursa realizovana je u Bačkom Petrovcu u kojem je uređeno dvorište i obnovljen mobilijar za sport i razonodu Udruženja roditelja osoba sa posebnim potrebama "Mi".

Takođe, ove godine članovi Kluba volontera kompanije NIS posetili su štićenike Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici, koje su obradovali biciklima i igračkama, dok su povodom početka školske i akademske godine, uredili učionicu Svratišta za decu i mlade grada Novog Sada i obnovili otvorenu pozornicu Doma kulture „Studentski grad“. Tradicionalno, članovi Kluba volontera NIS-a daju aktivan doprinos zaštiti životne sredine, prepoznajući to kao jedan od ključnih zadataka za budućnost. Povodom obeležavnja Svetskog dana zaštite životne sredine, više od 200 volontera, među kojima su i volonteri NIS-a, učestvovalo je u akciji pod nazivom "Radni dan za prirodu" u Nacionalnom parku Fruška gora. U ovoj akciji očišćene su zelene i izletničke površine na Fruškoj gori, ali i skrenuta pažnja na važnost razvijanja ekološke svesti i odgovornog ponašanja prema životnoj sredini. „Mislim da svako od nas može da izdvoji jedan dan, da uradi nešto dobro za zajednicu, bez obzira na to da li pružamo pomoć fizički, kroz neko uređivanje, finansijski ili makar obraćanjem pažnje na nekoga. Sjajan je osećaj i kada sa drugim ljudima radite nešto dobro i tako razvijate timski duh, i to je zaista nešto posebno. Jednostavno, neko ko nije volonter ne može da doživi dobar osećaj koji mi imamo kada delimo nešto sa drugima i kada možemo da im pomognemo, a to zaista nema cenu“, rekao je Đorđe Radovanović, član Kluba volontera kompanije NIS.

U kompaniji NIS ističu da će realizacija društveno odgovornih aktivnosti i dalje biti jedan od prioriteta kompanije, kao i da će nastaviti sa razvojem Kluba volontera na koji su naročito ponosni.

