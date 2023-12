OVO JE PROGNOZA RHMZ DO KRAJA NEDELJE: Narednih dana biće i kiše i snega i sunčanih intervala

Sutra, 8. decembra biće oblačno i hladno sa lokalnom pojavom sipeće kiše, a na planinama uz provejavanje slabog snega. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od -1 do 2 stepena, a najviša od 3 do 6 stepeni.

Prvog dana vikenda biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo uz slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od -3 do 0, a najviša od 1 do 6 stepeni Celzijusa.

U nedelju ujutru i pre podne očekuje se umereno oblačno i suvo. Posle podne sa severozapada prolazno naoblačenje s kišom, na severu Vojvodine, kao i u brdskoplaninskim predelima sa slabim prolaznim snegom. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1 stepen, a najviša od 0 do 6 stepeni.

U Beogradu je u petak moguća kiša. Najniža temperatura će biti 2, a najviša 4 stepena Celzijusa. U Novom Sadu takođe je moguća kiša uz najnižu temperaturu vazduha od 1 stepen i maksimalnu 3 stepena Celzijusa. U petak u Nišu će biti maksimalno 5 stepeni Celzijusa, najniža temperature 2 stepena i moguća je kiša. U Kragujevcu za stepen niže.

