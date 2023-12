POLA SRBIJE OSVANULO U MINUSU, A STIŽE NOVA DRASTIČNA PROMENA: Detaljna prognoza za naredne dane

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i hladno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra mraz, magla i niska oblačnost. Sredinom dana na planinama južne i istočne Srbije sunčani intervali.

Vetar slab jugoistočni, krajem dana u pojačanju. Najniža temperatura od minus šest do minus jedan, a najviša dnevna od jedan do šest.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu danas oblačno i hladno vreme. Tokom jutra slab mraz i magla. Vetar slab jugoistočni, krajem dana u pojačanju. Najniža temperatura oko minus jedan, a najviša dnevna oko tri.

Temperatura u minusu

Ovoga jutra, prema merenjima RHMZ u 6 sati, veći deo Srbije bio je u minusu. Najhladnije je bilo na Zlaiboru gde je izmereno - 6, kao i na Kopaoniku gde je temperatura bila 5 stepeni ispod nule. U Zrenjaninu, Valjevu, Požegi i Sjenici izmereno je - 4 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

Najtoplije ovoga jutra je u Beogradu i Negotinu gde je izmereno 3 stepena.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm danas je, zbog ekstremno niske temperature, na snazi u jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu kišu i susnežicu, a u planinama sneg. Padavine počinju u toku jutra najpre na severu Vojvodine, a sredinom dana i popodne i u ostalim krajevima na putu ka jugoistoku. Vetar slab, ujutru južni, a popodne zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 1°C, a maksimalna od 3°C na severu Vojvodine do 8°C na jugu Srbije. Uveče se razvedrava na severu iz zapadu, a na jugu slabe padavine koje prestaju. Temperatura u 22h od 1°C do 4°C.

Prva četiri dana iduće sedmice sledi porast temperature i toplije vreme od proseka. Između srede i četvrtka dolazi do naoblačenja sa kišom. U petak je moguće zahlađenje prema današnjoj prognozi.

Očekuje se jače naoblačenje sa kišom

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da najveća verovatnoća za padavine, prema trenutnoj prognozi, stoji za utorak.

"Prvi deo seledeće nedelje donosi dominaciju Atlantika uz relativno toplo i promenljivo oblačno vreme sa kišom povremeno, posebno na severu i zapadu regiona. Najveća verovatnoća za padavine stoji u utorak. Jutra će biti bez mrazeva, dok će se dnevni maksimum kretati od +5 do +14 stepeni Celzijusa. Snežna granica preko 1.000 metara nadmorske visine. U sredu se očekuje podizanje Azorksog anticiklona na sever, što će ka nama poslati hladan front. Kao posledica toga očekueje se jače naoblačenje sa kišom uz okretanje vetra na sevrozapadni smer i zahlađenje tako da će se snežna granica polako spuštati i u četvrta bi se terebala kretati na oko 600-700 mnv. U nizijama padavine uglavnom u obliku kiše, dok bi planinski deo regiona od srede posle podne iamto prolazan sneg. U sredu maksimum do +5 na severu do oko +12 na jugu regiona,a zatim u padu i oko petka bi se trebao kretati od 0 do +5 stepeni Celzijusa.

Još uvek ima jako mnogo varijabila oko razvoja sinoptike posle 15. decembra. Zahlađenje za sada deluje umereno na većini proračuna, ali postoji i određen broj članova niza oba modela koji imaju znatno jači upad hladnoće uz ciklogenezu nad Jadranom. Za 3-4 dana ćemo imati jasniju predstavu o razvoju sinoptike posle 15.decembra ali za sada deluje da barem neće biti nekog decembarskog proleća koje nas je znalo pratiti u proteklim godinama", objavio je Čubrilo.

(Kurir.rs/I.R.)