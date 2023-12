NAKON GAĐANJA AUTOBUSA JABUKAMA, JAJIMA I KAMENJEM, KLINCI SADA RADE OVO: Vozači i putnici na mukama zbog bezobraznih dečaka!

Nakon gađanja autobusa jabukama, jajima i kamenjem, sada je na red došlo namerno zavrtanje točkića za vrata autobusa koji se nalazi sa spoljne strane vozila!

Ovih dana među klincima je zavladao novi trend, oni namerno pritiskaju dugme za vrata sa spoljne strane vozila. Kada se vozilo zaustavi i otvori vrata deca namerno pritisnu to dugme i vozač mora da izađe iz autobusa kako bi vratio dugme u pravi položaj.

Na ovo je upozorila jedne Beograđanka na društvenim mrežama.

- Deca u Despota Stefana namerno otvaraju vrata vozačima autobusa već dve večeri. Postoji dugme za otvaranje pored svakih vrata na autobusu. Kada se autobus zaustavi i otvori vrata deca okrenu dugme i vozač ne može da zatvori vrata i krene sa stanice dok ne izađe iz autobusa vozač i ne vrati dugme u pravi položaj - navodi se u poruci koja je uz video-zapis objavljena na storiju Instagram stranice "Moj_beo_grad_".

Žena koja je ovo snimila, upitala je dečaka koji to radi da li je to lepo, ali se on samo okrenuo i pobegao.

Pre nekoliko meseci jedna jedna Beograđanka doživela je veliku neprijatnost u autobusu, kada ju je nešto pogodilo u glavu.

- Bila sam u autobusu na liniji broj 26 kada me je nešto jako pogodilo u glavu. Autobus je stao na stanici, i samo sam videla na podu autobusa smrskane jabuke. Pogodila je jabuka još jednu ženu. Ljudi koji su izašli iz autobusa su videli veliku količinu jabuka koje se nalaze na kolovozu sa druge strane. Ovo se desilo u Dragice Končar oko deset uveče. Nemamo pojma da li je neko gađao autobus ili se to desilo slučajno - napisala je u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Ponašanje pojedine dece je zabrinjavajuće, a posebno brine i to što se ne kriju kada čine ove stvari.

