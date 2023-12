DRONOVE-UBICE "OSICE" NAPRAVILI SRPSKI INŽENJERI! Vojni analitičar otkrio šta ga je fasciniralo na prikazu naoružanja u Nišu

Na vojnom aerodromu "Narednik- pilot Mihajlo Petrović" u Nišu juče su predstavljeni protivdronski PVO sistemi, bespilotne platforme, a svoju sposobnost predstavila je i 63. padobranska brigada koja je izvela prikaz vertikalnog i horizontalnog manevra sa helikopterom H-145.

Nakon toga svoje sposobnosti predstavila je i 72. brigada za specijalne operacije upotrebom helikoptera M-17 i platforme Mali Miloš.

Više o ovome pričao je gost jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji Vlade Radulović, vojni analitičar.

02:06 NOVI VOJNI PROJEKAT REPUBLIKE SRBIJE: Robotizovana ruka, kreacija pameti NAŠIH INŽENJERA! Radulović o prikazu opreme vojske

Šta je predstavljeno na prikazu opreme i sposobnosti jedinica vojske?

- Mnogo toga, ali nemamo neku ekskluzivu u smislu da je bilo nešto što dosad nismo videli. Mada, bio je jedan novi projekat, da nazovemo to robotizovana ruka, ali dobiće to svoje ime i skraćenicu. Meni je posebno privuklo pažnju, zbog svog značaja, a to je projekat Osice. Taj segment drona ubice, to je prihvaćen naziv, sa interesantnim karakteristikama što je rezultat pameti naših inženjera. Takođe me zadivio projekat koji pratim od prvog trenutka, a to je projekat Mali Miloš, ali posebno onaj segment "L" varijante, odnosno Miloša logističkog - rekao je Radulović, pa dodao:

- To dopremanje municije ili šta god je vojniku potrebno usred borbenih dejstava, ali i onaj drugi momenat tj. izvlačenje ranjenika sa linije fronta. Dakle, smanjujete rizik tog vojnog medicinara.

