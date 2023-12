SRBIN IZJADAO NA MREŽAMA, ALI OVO NIJE OČEKIVAO: Zasuli ga KOMENTARIMA, požalio što se i oglasio

Jedan momak iz Srbije upao je u pravu moralnu dilemu kada je shvatio da bi jednim svojim postupkom - svedočenjem protiv lopova koji su opljačkali njegovu komšinice iz zgrade njoj možda i pomogao. Iako svestan građanske dužnosti, priznaje da bi celu situaciju namerno izbegao, jer se radi o ženi sa kojom kaže, se ne podnosi.

Kako neimenovani Srbin tvrdi, sticajem okolnosti video je lopove koji su opljačkali ženu iz zgrade. Međutim, iako bi njegov odlazak u policiju pomogao u čitavom procesu, on tamo ne želi da ode jer se, po njegovim rečima radi o "najodvratnijem stvoru" u zgradi. Njegova objava "Da li sam u obavezi da svedočim", postavljena na Reditu međutim otišla je u nekom drugom pravcu.

"Komšiku dva stana do mene su opljačkali dok je bila odsutna. Ja sam sticajem okolnosti bio budan to veče i video dve osobe kako beže iz zgrade. Jednu mogu da opišem do detalja. E sada, čemu dilema:

Osoba koja je opljačkana je jedna od najodvratnijih stvorova kog je Bog ispustio na ovaj naš treći kamen od Sunca. U pitanju je žena u 60-im koja živi sama jer su je se odrekli sinovi. Prenosi tračeve i laži po zgradi. Za svaki zvuk koji joj smeta zove policiju. Jednom je zvala zbog našeg papagaja iako stan koji je između nas kaže da se papagaj ne čuje mnogo.

Pozvala je policiju za stan iznad nje zbog žurke za osamnaesti iako su deca uredno prijavila i bila relativno tiha, ali je policija svejedno slavljenika privela. Jednom je šutnula pomeranca iako je nije napao. Toliko mrzi pse da ako neko prođe hodnikom pored njenog stana sa psom vređa iza vrata", napisao je on pa pitao reditore ono što ga najviše i zanima - da li je zakonski obavezan da svedoči, jer priznaje da se radi o bilo kom drugom on bi to uradio ali pošto je u pitanju ta njegova komšinica, radije ne bi.

"Ti si veća tračara od nje"

Reditori su ga najpre posavetovali da je to građanska dužnost, i da svakako zaboravi na odnose sa komšinicom i ode u policiju - jer će na taj način pomoći da se lopovi otkriju. U suprotnom daje im vetar u leđa da krađu ponove.

Međutim, odgovarajući svakom komentaru ponaosob, gde je mladić izneo toliko detalja o svojoj komšinici, mnogi su posumnjali da problem možda leži i u njemu.

"Realno ti sad olajavaš nju i teoretišeš o sinovima kao da si u Telenoveli", "Brat moj, baš mnogo detalja znaš o babi. Ja o ovoj što živi stan do nas znam da je baba i da nosi naočare, čudno je što ne želiš da joj pomogneš", "Iskreno, toliko mnogo detalja si izneo o starijoj gospođi da si postao veća tračara od nje!", bili su samo neki od komentara ispod.

