NEPRAVILNO KORIŠĆENJE OVOG UREĐAJA MOŽE NAS KOŠTATI KROVA NAD GLAVOM Električar otkrio pravu ISTINU - u jednom svi grešimo

Dve osobe su stradale, dok je njih više povređeno u požaru koji se u sredu uveče dogodio u staračkom domu u Malom Mokrom Lugu. Tačan uzrok požara još uvek nije poznat, a prema nezvačnim informacijama, pominje se da je neispravan laptop izazvao vatrenu stihiju. Ovo nije prvi put da električni uređaji izazovu katastrofe, a poseban apel građanima jeste da proveravaju da li su, pre polaska iz kuće, iz struje isključili punjač.

Razni električni uređaju mogu da izazovu stravične havarije, o čemu svedoče brojni požari i eksplozije. U zimskim periodima najčešće do požara dolazi usled neispravnih grejnih tela, te je apel da se oni obavezno provere pre upotrebe.

Čišćenje svake godine je neophodno, a takođe treba izbegavati da se u neposrednoj blizini grejnih tela nalaze stvari koje se zapaljive.

foto: Shutterstock

Ipak, nezavisno od godišnjeg doba, jedan uređaj je posebno opasan, a ima ga svako u svom domu – punjač. Punjači za telefone, laptopove neretko građani ostavljaju uključenim u struju, čak i nakon napuštanja stanova, što može biti katastrofalno.

Najveći problem stvaraju kopije punjača, koji se brzo pregrevaju, što je izuzetno opasno. Ljudi uglavnom zaboravljaju da ih izvuku iz utičnica, a postoje neke stvari koje bi mogle da budu upozorenje.

Varničenje može biti posebno opasno, a ukoliko ste primetili varnice pri izvlačenju punjača, najbolje bi bilo da pozovete električara. On će moći da proceni da li je punjač neispravan ili postoji problem sa utičnicom.

Najbolje objašnjenje toga koliko punjač može biti opasan dao je električar Branko Zrnić za beogradske medije.

foto: Shutterstock

„Punjač za telefone je jako male snage, ali kad ostane uključen konstantno, onda je on stalno pod naponom na njegovom primarnom namotaju. To je adapter koji ima primarni i sekundarni namotaj, a taj primarni namotaj je uvek pod naponom kada je punjač uključen. Taj namotaj kada je pod naponom se vremenom greje. Pošto se on sastoji od namotane žice, bakarne žice koja je izolovana, od te toplote taj izolator na žici probije i onda on skrati namotaj i bude u kratkom spoju. Kada se pregreje on zna da dođe u kratak spoj i i to se greje jako brzo. Tada on upali svoju plastiku. Ne mogu da se upale ostale instalacije, jer se on prvo ugreje, a ta struja je mala, ali vremenom ako koristite njega tako uključenog, on ugreje platičnu kutiju u kojoj se nalazi i onda se ona upali“, rekao je elektromehaničar Branko Zrnić.

Zbog toga, apel svim građanima jeste da punjače, telefonske, laptop ili bilo koje druge, nikako ne ostavljaju u utičnicama.

Kurir.rs/Nova