SRPSKI METEOROLOG UPOZORAVAO NA SUPERĆELIJSKE OLUJE, SADA IMA NOVO PREDVIĐANJE Evo da li će erupcija na Islandu uticati na Srbiju

Zvaničnici na Islandu upozorili su pre četiri dana da je verovatnoća vulkanske erupcije "visoka" pošto se nastavljaju beležiti stotine zemljotresa u poslednjih nekoliko sati. Meteorolog Ivan Ristić istakao je da ćemo i mi u Srbiji na neki način osetiti posledice erupcije. On je naveo i da je nikada veća aktivnost vulkana na zemlji, i da su sve oči uprte u Italiju, gde se čeka aktivnost supervulkana, koji je veoma opasan.

- Došlo je do erupcije na Islandu, ali u tom gradiću više nema ljudi. Iseljeno je oko 4.000 ljudi, juče se desilo 800 zemljotresa za jedan dan, što je i najavilo erupciju. Taj dim ide u atmosferu i to je povezano i sa meteorologijom. Jaki vetrovi severozapadni idu ka Evropi. Doći će i do nas, pa ćemo mi imati smog dole, a vulkanski pepeo gore - kaže Ivan Ristić.

Ivan Ristić foto: Kurir TV

Još uvek nema podataka koja je visina i snaga erupcije i da li će doći do blokiranja avio saobraćaja, kaže meteorolog Ristić.

- Dim ide baš u deo gde lete avioni i postaje opasno. Tamo više nije moglo da se živi do isparenja, zahvaćen je ogroman region, svi su morali da se isele - kaže meteorolog Ristić.

- Dim odlazi u atmosferu, a jakim vetrovima koji dolaze sa Islanda doći će do Evrope. U zavisnosti od jačine eksplozije zavisiće i gustina dima. Mi u Srbiji ćemo pri tlu imati smog, a gore taj vulkanski dim - kaže meteorolog Ristić.

foto: x/BNONews

Aktivnost zemlje je na istorijskom maksimumu, kaže meteorolog Ivan Ristić. Osim zemljotresa i erupcija vulkana, očekuju nas i velike klimatske promene.

- Mi gubimo zimu, a leto se neverovatno širi. Najavljuje se da ćemo imati leto od maja do oktobra. Sve je povezano i sa zemljotresima i vulkanima. Svi vulkani su aktivni, imamo rekordan broj zemljotresa na planeti. Italija je najopasnija, tu je supervulkan, koji se budi na hiljadu godina. Sada je 900. godina, očekuje se u narednih 100 godina da eruptira - kaže meteorolog Ivan Ristić za Pink.

Kurir.rs/Blic/M.M.C.