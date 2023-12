Mnogobrojna iskiustva pokazuju da pronalaženje stana za iznajmljivanje može doneti i neprijatna iskustva, od toga da su stanovi skupi do toga da su u lošem stanju.

A na dru[tvenim je osvanuo spisak komentara i žalbi na račun iskustva sa stanodavcima, izme]u lostalog i problemi sa stanodavacima koji upadaju i zakupcima u stan.

Kako reći gazdi da smeta, a pri tom je njegov stan, istraživala je novinarka Kurir TV Nevena Milošević.

- Sve je počelo od komentara na Reddit-u. Naime, jedna porodica suočila se sa neprijatnošću kada se stanodavac pojavio na njihovim vratima i odlučio da boravi u stanu koji je prethodno već iznajmio. Danas govorim sa mojim sagovornikom Markom Jevtićem, stručnjakom za nekretnine, upravo o tome da li je ovako ponašanje stanodavaca opravdano - započela je Nevena Milošević i upitala sagovornika da li je ovo ponašanje stanodavaca opravdano, odnosno, da li je stanodavac imao pravo ovo da uradi.

foto: Kurir TV

- Apsolutno nije opravdano ulaziti u stan ako ste ga već prethodno iznajmili. Tako doći na vrata i ući i reći da ljudi koji su već platili zakupninu izađu, apsolutno nije opravdano - rekao je Jevtić.

Otkrio je da se u decenisjkoj praksi nije susretao sa sličnim primerima poput ovog.

- Radim ovaj posao više od deset godina. Čuo sam par puta, ali su to, uglavnom, bili neki sporadični slučajevi da je došlo do takve situacije. Iskreno nisam imao iskustva sa time, tako da moja preporuka je da se angažuje posrednik, jer mi znamo pravne metode kako da se to spreči. Tako da, kako se zaštititi od toga u ovom trenutku, stvarno ne znam šta da vam kažem.

02:22 IZDAO IM STAN, PA TRAŽIO DA SE ISELE JER HOĆE TU DA ŽIVI! Mučna scena otvorila pitanje: Kako se zaštititi od BAHATIH STANODAVACA?

Ipak, posavetovao je ljude šta da rade kako bi izbegli da se nađu u ovakvoj situaciji-

- Vidite, pre samog ulaska u stan neophodno je da zakupac i zakupodavac popišu ugovor o zakupu. Tu se između ostalog navode prava i obaveze jedne i druge strane i postoji jedan član gde stoji da zakupodavac bez opravdanih razloga ne može da ulazi u stan. Znači, to je jedina metoda da se vi zaštitite da ne dođete u neku neprijatnu situaciju. Takav ugovor pravi pravnik i to je jedini način da se zaštitite - zaključio je Jevtić.

