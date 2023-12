RHMZ NAJAVLJUJE MINI PROLEĆE: Evo kakvo će vreme biti u Beogradu narednih 10 dana i za Novu godinu

Prema izgledima vremena za Beograd, narednih 10 dana biće toplije za ovo doba godine i povremeno sa kišom, koja će tokom noći i jutra biti praćena susnežicom i snegom.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da je „u periodima od 28. do 30. decembra, kao i od 02. do 04. januara, na širem području Beograda u jutarnjim satima moguće je i kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača“.

- Tokom novogodišnje noći padaće slaba kiša, koja će u jutarnjim satima 01. januara 2024. godine preći u susnežicu ili sneg – objavio je RHMZ.

Do kraja decembra minimalna temperatura vazduha u Beogradu će biti od 2 do 5 stepeni Celzijusa, zatim od -2 do 0 stepeni, na širem području grada lokalno do -4. Maksimalna temperatura vazduha će biti od 6 do 8 stepeni, a oko 26, 28, 30. i 03. januara i do 10 stepeni Celzijusa. Srednja dnevna temperatura biće od 2 do 5 stepeni, što je iznad višegodišnjeg proseka.

Intenzivnije padavine u glavnom gradu se očekuju oko 24, 28. decembra i 02. januara. U petodnevnoj prognozi za Beograd se navodi da je u petak, 22. decembra, moguća kiša, minimalna temperatura će biti 5, a maksimalna 10 stepeni.

U subotu 23. decembra, takođe je moguća kiša uz minimalnu temperaturu vazduha od od 4 i maksimalnu od 8 stepeni Celzijusa. Drugog dana vikenda u Beogradu biće oblačno uz najnižu temperaturu od 4 stepena i najvišu 10 stepeni. Temperatura vazduha će rasti u ponedeljak uz promenjivo oblačno vreme. Najniža jutarnja će dostići 6, a dnevna čak +14 stepeni.

I Ivan Ristić, meteorolog, kaže da će posle kiše, u Beograd od ponedeljka stići "mini proleće" sa temperaturama između 10 i 15 stepeni, u delovima grada gde bude magle temperatura će biti niža, u višim delovima grada bez magle viša. Prema njegovim rečima, od 24. decembra će se vreme u Beogradu stabilizovati i biće toplije. Taj period će potrajati oko pet dana, a zatim će postepeno vreme da se menja.

- Relativno toplo vreme za ovo doba godine može da se očekuje do 29. decembra, a tog dana u Beograd dolazi postepeno zahlađenje i pad temperature. Čak i Nova godina ima uslova za sneg. Najkasnije do Božića, početkom januara će doći do jačeg zahlađenja, stići će hladni talas – kaže Ristić.

Kurir.rs/Blic