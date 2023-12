DELOVI SRBIJE NA UDARU OLUJNOG VETRA I LEDENE KIŠE: Obratite pažnju, ovi dani donose JAKO NEVREME! Iznad naše zemlje SNAŽAN CIKLON

Srbija će tokom petka i subote biti pod uticajem veoma snažnog ciklona sa severa i severoistoka Evrope, pa se očekuje oblačno i veoma vetrovito vreme sa padavinama.

Već tokom noći i jutra Srbiju će zahvatiti naoblačenje sa padavinama, uz pojačanje zapadnog i jugozapadnog vetra.

U petak će u celoj Srbiji biti oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Tokom jutra na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije biće uslova za ledenu kišu i sneg biće čak i u nižim predelima.

Jutarnja temperatura biće od -4°C na jugu i jugoistoku do 6°C na severu Srbije i u Beogradu, maksimalna dnevna od 6°C na jugoistoku do 12°C na severu Srbije, u Beogradu do 10°C.

Tokom dana duvaće veoma jak zapadni i severozapadni vetar, povremeno i sa olujnim udarima, naročito u Vojvodini.

Kišovito vreme očekuje se i u subotu, ujutro ponegde uz susnežicu i sneg. Biće i dalje veoma vetrovito, uz veoma jak, na udare i olujni jugozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 8°C na severoistoku do 18°C na zapadu Srbije, u Beogradu do 14°C.

Pod uticajem ciklona vazdušni pritisak biće narednih dana ispod normale, a najniži na severu i severoistoku, pa će i iz tog razloga biti veoma vetrovito.

Zbog olujnog vetra, tokom petka i subote preporučuje se ogroman oprez, jer može doći i do pojave materijalne štete, ali i da izazove probleme u saobraćaju.

Prema vremenskoj prognozi, smirivanje vremena očekuje se u nedelju, uz razvedravanje, a slabih padavina biće još na severoistoku.

Početkom sledeće sedmice suvo i relativno toplo, temperatura ponegde i preko 15°C.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)