GLEDALI SMO KVIZ A ONDA POTPUNI ŠOK! Majka malog Todora za Kurir: "Samo smo videli na računu veliku uplatu"

Poslednja epizoda kviza "Potera" koja se emitovala u ponedeljak ostavila je gledaoce kraj malih ekrana bez teksta kada je jedan takmičar odlučio da osvojenu sumu donira u humanitarne svrhe, za lečenje malog Todora Stojanovića.

U pitanju je Veljko Kotlaja (22) iz Priboja, student treće godine istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji je uspeo da odbrani sumu od milion i po dinara i u finalnoj igri, zajedno s Branislavom Todorićem iz Beograda i Slobodanom Bulatovićem iz Stare Pazove, pobedi Milicu Jokanović i zaradi neverovatnih 1.740.000 dinara.

Veljko je do samog kraja kviza bio ubeđen da će ih Milica stići i stalno je ponavljao: "Sad će to Mica da stigne!", ali ipak nije.

Borba za Todora Kako se navodi na sajtu Udruženja "Budi human", dvogodišnji Todor je dete iz uredno vođene i kontrolisane trudnoće, a već u prvim danima njegovog života, u porodilištu, dolazi do komplikovanja njegovog zdravstvenog stanja. Opisana je neonatalna konvulzija u prvih 48 sati života, a nekoliko dana nakon toga ustanovljena obostrana upala pluća.

Ekipa Kurira kontaktirala je s majkom dečaka Monikom Živojinović, koja nam je objasnila njegovo stanje.

- Bili smo u Turskoj, gde su Todoru rađene analize, trenutno smo kod kuće. Otišli smo na dijagnostiku i lečenje, međutim, njegovo stanje se tamo iskomplikovalo. Većinu vremena je proveo na intenzivnoj nezi, koja je bila jako skupa. U tom periodu smo aktivno sakupljali novac da bismo mogli da isplatimo troškove. Klinika nam, nažalost, nije ponudila ništa osim dijagnostičkih ispitivanja. Kad je dovoljno ojačao da može da putuje, vratili smo se u Srbiju - započela je i dodala:

- Nažalost, još uvek nismo dobili potvrdan odgovor nijedne klinike koja bi mogla da pomogne u lečenju. Todor je u boljem stanju, budi se, uspeva da diše bez respiratora određeni deo dana, ali nema drastičnog pomaka u njegovom zdravlju. Aktivno vežbamo i tražimo rešenje po svetu. Iz tog razloga nismo isključili račun u Fondaciji "Budi human" , jer novac koji tu skupljamo koristimo da platimo konsultacije s klinikama koje koštaju od 1.500 dolara pa naviše - rekla je Todorova majka.

Kako nam je objasnila dečakova majka, trenutno su u bezizlaznoj situaciji, jer nijedna klinika ne može da ponudi adekvatno lečenje, samo ispitivanja.

- Većina klinika nije sigurna da može da pomogne i uspostavi dijagnozu, jer smo uradili iscrpna genetska ispitivanja. Ne znaju u kom smeru bi tragali dalje. Jedino što nude da mogu ponovo da odrade su ispitivanja. Mislimo da je besmisleno da se uputimo na tako veliki put i apelujemo za novac, da bi nas u najboljem slučaju samo vratili bez ikakvog rešenja. Veliki je stres za Todora u ovako krhkom zdravstvenom stanju. Uspeli smo da dobijemo pozitivan odgovor od klinike u Teksasu koja se bavi rehabilitacijom. Probaćemo njihov kućni program, jer još uvek nismo spremni za putovanje na intenzivan program - objasnila nam je Monika Živojinović.

Herojski gest Za gest takmičara porodica je saznala gledajući kviz.

- Gledali smo kviz i tada smo saznali za njegovu odluku. Iznenadili smo se. Nismo apelovali u prethodnom periodu. Ima dece kojoj je stvarno hitan novac, naročito deci-leptirima. Postoji lek za njih, ali je jako skup. Zbog toga nismo apelovali za novac, jer smatramo da je u ovom momentu novac potrebniji nekom drugome.

Letos smo videli veliku uplatu na Todorov račun i iznenadili smo se. Zanimaolo nas je ko je uplatio, ali nismo mogli da pronađemo Veljka Kotlaju. Sinoć smo gledali kviz i shvatili da je to on. Tokom avgusta na portalima je deljena vest daje Todoru potrebna pomoć, ali to je bila stara vest. Pretpostavljam da je on to video i uplatio. Iznenadio nas je njegov potez, kako je uspeo da pronađe Todora. Svakog ko je kontaktirao s nama u poslednjem periodu uputili smo na drugu decu. Takmičar kviza nije kontaktirao s nama, verovatno je podatke pronašao u nekoj objavi i doneo odluku. Zahvalni smo mu na gestu, ali Todor trenutno nije u životnoj opasnosti - zaključila je.

Šta znamo o takmičaru

Nema društvene mreže, a sanja da bude istraživač O takmičaru Veljku Kotlaji, koji je pokazao zavidan nivo znanja u kvizu, ne zna se puno, a on je odlučio da se ne oglašava za medije. Planira da se bavi istraživačkim radom, a zanimaju ga oblasti Rimsko carstvo i savremena istorija. Hobi su mu književnost, istorija, muzika, film i fizika. Društvene mreže ne koristi. Njegov gest izazvao je divljenje cele nacije.

