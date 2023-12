OVO JE MALI TODOR KOME JE TAKMIČAR VELJKO IZ POTERE DONIRAO DEO OSVOJENOG NOVCA ZA LEČENJE: Srbija se poklonila momku rekorderu!

Takmičar kviza Potera Veljko Kotlaja oduševio je javnost u Srbiji!

Najnovija epizoda potere bila je veoma interesantna, a takmičari su ubedljivom pobedom nad tragačicom Milicom osvojili 1.740.000 dinara, a oboren je i rekord najviše pojedinačno odbranjene sume u ovom kvizu.

Student Veljko iz Priboja u zajedničku kasu doneo je čak 1.500.000 dinara, što je i najviše ponuđena suma za odbranu do sada.

Mladi Veljko je u ovom delu igre imao samo jedan netačan odgovor!

Nakon što su takmičari zajedničkim snagama u poslednjem krugu igre osvojili 1.740.000 dinara student Veljko oduševio je još jednom gledaoce.

On je izjavio da će svoj deo osvojene sume donirati u humanitarne svrhe, odnosno za lečenje Todora Stojanovića iz Niša koji se leči u Turskoj.

Kako se navodi na sajtu udruženja "Budi human" Todor (2021) je dete iz uredno vođene i kontrolisane trudnoće, a već u prvim danima njegovog života, u porodilištu, dolazi do komplikovanja njegovog zdravstvenog stanja, opisana je neonatalna konvulzija u prvih 48 sati života, a par dana nakon toga ustanovljena obostrana upala pluća.

- Od rođenja je više puta bio hospitalizovan dok je samo dva meseca proveo kod kuće. Razlog njegove hospitalizacije su pre svega infekcije, ponovljene upale pluća, koje su dovele do još većih komplikacija njegovog zdravstvenog stanja, te je bio i životno ugrožen. Todor ima dijagnoze Epilepsia non specificata, Encephalopathia non specificata, Insufficientia respiratoria chronica i Paralysis plicarum vocalium et laryngis - navodi se na sajtu i dodaje:

- Neurološki je i dalje u stanju izmenjene svesti, uspavan. U ovakvom njegovom stanju, vreme igra ključnu ulogu, te bi bilo kakav prekid dijagnostike i vraćanje za Srbiju samo dovelo do dodatnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Porodica je do sada lečenje finansirala samostalno i iscrpela sve resurse pa se ovim putem obraća svim humanim ljudima da im pomognu kako bi Todor nastavio lečenje i napredovao.

Ovako možete pomoći Todoru: UPIŠI 1277 I POŠALJI SMS NA 3030 Uplatom na dinarski račun: 160-6000001381821-75 Uplatom na devizni račun: 160-6000001381786-83 IBAN: RS35160600000138178683 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Potez takmičara potere pohvalili su i mnogi korisnici društvenih mreža.

- Veljko Kotlaja ... Sa još dvojicom takmičara u kvizu "Potera" osvojili su 1740000 dinara i Veljko je svoj deo poklonio detetu Todoru Stojanoviću iz Niša koji se leči u Turskoj ... Veljko ... Sine ... Daj Bože 100 godina da živiš. Hvala Bogu što postoje ovakva deca - napisao je jedan korisnik mreže X.

- Naklon do poda dečače! Sreca te uvek pratila! Živ bio! - navodi se u jednom od komentara.

