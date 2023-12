"UBRZALI SMO POSTUPAK SKLANJANJA SPLAVOVA, SA SAVE SKLANJAMO VIŠE OD 70!" Stojčić tvrdi: Za mesec dana ide poslednja licitacija

Na Sajamskom keju u noći između subote i nedelje odigrala se prava drama. Beogradski Splav "Kartel" je pola sata posle ponoći počeo da tone, gosti, mahom tinejdžeri srednjoškolci koji su se našli na ovom plutajućem objektu uz vrisku su skakali u ledenu vodu da se spasu, a zahvaljujući policiji izbegnuta je tragedija!

Međutim, sličan slučaj je već zadesio Srbiju ove godine kada je splav Fristajler potonuo. Postavljase se pitanje, zar potonuće Fristajlera nije bila dovoljna opomena?

Marko Stojčić, glavni urbanista Beograda, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je pokušao da odgovori na ovo pitanje.

- Gradonačnik Aleksandar Šapić i ja u manjoj meri se bavimo tom temom više od godinu dana svakodnevno. Pokušavamo da animiramo i društvo i institucije i sve ostale koliko je ozbiljna ta tema i koliko je pre svega opasna. Imali smo u godinu dana dva slučaja, jedan Fristajler, a sada Kartel. Imali smo sreće, nije niko poginuo, ali to ne znači da će to stati - rekao je Stojčić i dodao:

- Grad je doneo rešenje o uklanjanju i izvršenju za sve splavove. Pre svega mislim na ovu zonu blokova, ovaj deo kod Sajma i zonu od od Brankovog mosta pa sve do Zemuna, to su zone gde smo imali licitacije. Imamo još jednu treću po redu za jedno mesec dana. Tu ćemo znati ko ima pravo da ima splav i ko nema pravo da ima splav.

Voditeljku Anastasiju Čanović interesovalo je da li postoji informacija koliko je do sada splavova radilo neregularno.

- Pa, iz naše perspektive, svi splavovi su radili neregularno, zato što niko nije imao ugovor sa gradom Beogradom o zakupu vodnog zemljišta. Što znači da ovaj prostor koji zauzima, prosto plaća državi. Zakon o vodama je dao tu ingerenciju gradu Beogradu, što znači naša obaveza je da to sprovedemo i naša obaveza je da uklonimo sve plutajuće objekte koji nemaju ugovor o zakupu, koji nemaju legalnu struju i vodu. Jer i struja je nešto što svakako može da bude opasno po život, ukoliko nije dobro izvedeno - rekao je

- Evo recimo, postoji žalba upravnom sudu na našu građevinsku dozvolu u kojoj smo hteli na Srpskom keju da izvedemo legalne priključke za vodu i struju. I stali smo, zato što upravni sud treba da donese odluku da li su ti radovi koje sprovodimo legalni ili nisu legalni. Odnosno da li je ta dozvola pod zakonom ili nije pod zakonom. Tako godinu dana ta infrastruktura stoji kako stoji. Ubrzali smo postupak sklanjanja plutajućih objekata, odnosno splavova. Na Savi smo sklonili do sada 42, nastavljamo dalje sve dok ne dođemo do broja, da tu od 103, ostane 28 koliko je izlicitiralo za svoju poziciju. Na Dunavu imamo 51, ovde 28, tamo dole kod Kule Nebojše imamo 5, to je broj optimalan za Beograd.

