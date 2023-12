ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Nećemo voditi tajne pregovore oko formiranja skupštinske većine!

- Poziv za formiranje Skupštine grada Beograda biće upućen svima, a to do sada nije učinjeno jer izborni proces još uvek nije završen. Nećemo da vodimo nikakve tajne pregovore oko formiranja skupštinske većine - rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić gostujući na TV K1.

– Nemamo šta da krijemo. Naprotiv, izuzetno sam ponosan na sve što sam u poslednjih godinu i po dana uradio. Ukoliko ne budemo u prilici da dođemo do većine, a ja ne želim da do nje dođemo tako što ćemo tajnim putevima da jurimo odbornike po Gradu Beogradu, pozvaćemo sve i pokušati da se dogovorimo oko daljeg razvoja Beograda. Tu pre svega mislim na one koji su se izjasnili da se neće odreći dela svoje teritorije, da svoj narod neće proglasiti genocidnim, zakačiti šarenu zastavu na Skupštini grada ili potpuno zatvorili put Srbije ka istoku – rekao je Šapić.

On je istakao da je čestitao gospodinu Nestoroviću i njegovoj listi jer misli da su postigli dobar rezultat te da veruje da će kad malo bolje se upozna sa stvarima i problemima koje politički život nosi, da će možda revidirati svoj stav o tome koliko je on kao neko ko se lokalnim samoupravom bavi 14 godina, sve uradio.

– U ovom poslu sam četrnaest godina i izlazio sam na izbore sedam puta svojim imenom i prezimenom kao nosilac liste ili prvi na listi. Nijedne izbore nisam izgubio, a deset godina sam dobijao poverenje Novobeograđana za vođenje najmnogoljudnije opštine u Srbiji. Čovek sam sa najvećim iskustvom, možda i u celoj zemlji u ovom poslu, tu mislim na vođenje velike lokalne samouprave. Pre bih razumeo da se neko ne slaže možda sa načinom rada, al, da kaže da ništa nije urađeno, to je već pitanje informisanosti. Svakako, verujem da u toj izjavi nikakve zle namere nije bilo – naveo je Šapić.

Govoreći o protestima i uništavanju Starog dvora Šapić je naglasio da nisu svi učesnici protesta bili nasilni te da je bio veoma razočaran kada je oko deset časova video štetu pričinjenu ovom zdanju, ali i objašnjenjem kako je do toga došlo jer neko nije pušten da uđe.

– Svaki član Privremenog organa može da uđe u zgradu Starog dvora svakog dana od 8 do 16 časova, ali i nakon tog vremena ukoliko postoji objektivna potreba. Obezbeđenje može da dozvoli članovima Privremenog organa ulazak u zgradu van radnog vremena, ali ne u slučaju kada iza Vladimira Obradovića stoji hiljadu ili dve ljudi koji nasilno žele da uđu u Skupštinu grada. Videlo se da nisu svi učesnici tog protesta bili nasilni, već njih stotinak, a policija je dugo trpela napade pre nego što je usledila reakcija. Jedan od pripadnika MUP-a je upozoravao okupljene i govorio im da je pokušaj nasilnog ulaska krivično delo, ali nije vredelo. Rezultat svega su dva teško povređena policajca i sedam lakše. Policija je bila prilično tolerantna, za razliku od postupanja u zapadnim zemljama na koje se opozicija toliko poziva – istakao je Šapić.

On je rekao da mora da postoji opcija protesta i demokratsko iskazivanje volje, ali da postoje zakonski okviri.

– Zna se kako se najavljuje, gde se održava, na koji način se ne ugrožava svakodnevni život. U suprotnom ukoliko male, interesne grupe budu davale sebi zapravo da u nekom delu grada mogu da zaustave život tada ulazimo u anarhiju i rušimo ustavno-pravni poredak i ulazimo u potpunu kriminalizaciju društva – naglasio je Šapić.

Kako je rekao, izgubimo li državu sve smo izgubili.

– Mi objektivno nemamo Gradsku upravu već tri meseca, privremeni organ vodi Grad. To se sada odužilo i nije nimalo lako. Ovde nije poenta da li ću ja biti na čelu grada. Insistiram na tome da ne dozvolimo da se sruši država, ona treba da ostane i nakon nas, kao što je bila i pre nas. Šta će biti u Beogradu treba da zavisi od izborne volje, izbornog procesa, da ga kontrolišu svi koji to žele. Njih su izborni rezultati iznenadili jer su se zaljubili u svoje laži koje su plasirali u toku kampanje – naveo je Šapić.

Šapić je podsetio da je posle potonuća splava Fristasjler početkom godine upozoravao da je takva situacija neodrživa.

– Nama ne treba da se desi nesreća, koja je bila na pomolu sa poslednjim potonućem splava Kartel. Samo se nadam da niko neće morati da strada kako bi drugi državni organi radili svoj posao u ovom postupku. Jer sve vreme sam suočavao sa opstrukcijama na svim nivoima, iako su svi deklarativno izjašnjavali da su za sređivanja priobalja i da plovni objekti imaju svoje legalne priključke za vodu, struju i sa prečišćivačima otpadnih voda – ukazao je Šapić i precizirao da su do danas uklonjena 42 nelegalna plutajuća objekta na Savi, a cilj je da ukloni njih 72.

Onog momenta, kako je rekao, kada se obezbedi mesto za splav, legalna voda i struja, tada inspekcija procenjuje bezbednost i koliko ljudi sme na njemu da boravi, kao i druge bezbednosne mere.

– Dakle, odlučniji ne mogu da budem, ali ću biti jednako uporan, i svih sedamdeset splavova će na kraju biti uklonjeno. Oni koji su dobili mesta na licitaciji biće raspoređeni, a na drugoj strani ćemo sklanjati sve od Brankovog mosta do Ušća i tu neće biti splavova. Biće ih preko puta Velikog ratnog ostrva gde je urađeno 36 licitacija a ostalo ih je još 16 – ukazao je Šapić.

Istakao je da će prioritet buduće gradske vlasti, ako bude na njenom čelu, biti izgradnja prve linije metroa do 2028. godine, potpuna obnova voznog parka GSP-a i standardizacija svih 4000 gradskih i prigradskih stanica u prestonici.

Nevezano, kako je rekao, da li se to stajalište nalazi u centru Beograda, Besnom Foku ili Mladenovcu mora da ima nastrešnicu, đubrijeru i elekntronsku-informativnu tablu.

Kurir.rs/TV K1/A.Ć.