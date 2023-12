Vojska Srbije prvi put je javno pokazala najnovije radare GM-400. Ovi najmoderniji osmatrački radar dugog dometa nabavljen je nedavno, i smatra se trenutno najboljim radarom dugog dometa na svetu, a naša zemlja je prvi inostrani kupac ove unapređene verzije.

Pored Srbije, GM-400 radare za nadzor vazdušnog prostora koriste i Francuska, Finska, Slovenija, Estonija, Nemačka, Gruzija i Čile.

Petar Vojinović, urednik portala Tango Six, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o ovoj naprednoj tehnologiji koja je došla u Srbiju.

- Radar jeste mnogo dobar. To je jedna od poslednjih verzija proizvođača Tales, jedna od najvećih francuskih kompanija koja se bavi odbrambenim tehnologijama, pa i sistemima za osmatranje i nadzor. Ovi radari su prvi AS radari, to znači da imaju tehnologiju nove generacije koja ima veze sa načinom skeniranja. Hardverski, značajno unapređeni i to je, da kažemo, nešto najmodernije trenutno što postoji zaista na svetu. Mi smo izveštavali o tome - rekao je Vojinović i dodao:

06:47 SRBIJA SA NOVIM RADAROM MOŽE DA VIDI I DO 2 ZEMLJE U DALJINU! Vojni ekspert za Kurir TV: Spremni smo za NAJGORE RATNE SITUACIJE

- Vojska ne objavljuje baš onako u detalje, ali je Ministarstvo odbrane namerno u svom promotivnom videu za Novu godinu, iskoristili nekoliko kadrova. Prvi da javno objavi, namerno su iskoristili jednu sekundu u tim pokrivalicama da snime radarski prikazivač, odnosno ekran, koji pokazuje domet pokrivanja tog radara, koji je u ovoj modernizovanoj verziji radara GEM-400, dometa negde i do nekih 500 kilometara. Dakle mogu da vide na primer celu Hrvatsku, Mađarsku i čak možda i dve zemlje od Srbije u daljinu. Što u tim nekim najgorim ratnim situacijama ima dosta smisla.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:22 SITUACIJA NA SVETSKOM TERENU SE MENJA: Vojska Srbije mora da UHVATI KORAK General Janković: Na stazi smo neprekidnog OPREMANJA