OVO SU NAŠI MALI GENIJALCI! Stefan i Iva su drugi razred Matematičke gimnazije, a svojim talentom već ostvaruju IZVANREDAN USPEH

Samo u ovoj godini učenici Matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su više od 300 medalja na međunarodnim takmičenjima!

O ovom izvanrednom uspehu mladih matematičara govorila je direktorka Matematičke gimnazije Mirjana Katić u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Najznačajnije je da Srbija ima decu poput Ive i Stefana i drugih učenika Matematičke gimnazije u Beogradu i da Srbija treba da neguje talentovanu decu iz svih oblasti, ne samo iz prirodnih nauka. Matematička gimnazija već 57 godina je pravi svetionik u tome, da kažem neko ko je zvezda vodilja svim ljudima koji žele da rade nešto izuzetno u prosveti u Srbiji. Nadam se da će tako ostati u godinama koje su pred nama - rekla je Katić i dodala:

- Talentovanoj deci treba puno ljubavi, pažnje, treba da vide da svoj posao radite s ljubavlju. Da verujete u njih, da budete uz njih i kada možda nisu osvojili najsjajnije odličja, a to su svim srcem želeli, možda ste im tada još potrebniji. Potrebno je da im date kvalitetnu, dobru nastavu, da imate sjajne predavače koji će preneti nova znanja na njih i naravno treba obezbediti razna sredstva koja su potrebna da bismo osvojili 300 medalja na svim međunarodnim takmičenjima. To nije ni malo jednostavno, ali ako nam dobri ljudi u Srbiji pomognu vodeći kompanije, državne institucije, onda je to moguće.

Nadareni učenici drugog razreda ove gimnazije, Stefan Šebez i Iva Živković, bili su takođe gosti jutarnjeg programa gde su se govorili o ovom velikom uspehu njihove škole.

- Zadovoljan sam uspehom. U mojoj školi se nalazi mnogo drugih takmičara, odnosno ovo jeste škola koja ima najviše i najboljih takmičara. Mi podržavamo jedni druge i imamo tu neku dobru takmičarsku atmosferu u samoj školi i na nastavi, ali pre svega na takmičanju - rekao je Stefan.

- Bitno je da pomažemo jedni drugima i u tom našem mentorskom odeljenju. To je jako bitno, jer imamo jako teške predmete i mnogo su zahtevni. Na primer matematika, analiza i geometrija u odnosu na prosečno odeljenje. Tako da je pomoć neophodna. Bitno je da bodrimo jedni druge. Svi znamo da smo jako dobri i na taj način pomažemo jedni drugima isto - rekla je Iva.

Naši talentovani učenici su potom otkrili i koja priznanja su do sada osvojili.

- Najznačajnija moja priznanja iz prethodne školske godine su bronzana medalja na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi i bronzana na Balkanskoj. To su jedna od najvažnijih takmičenja u svim srednjim školama. Međunarodna matematička olimpijada jeste najprestižnije i najvažnije takmičenje iz matematike za srednjoškolce. Tako da to je svakako jako veliki uspeh i zadovoljna sam time. Bilo je treme pred samo takmičenje, to je bilo moje prvo učešće. Logično je imati tremu pred najveće takmičenje u životu - naveo je Stefan.

- Moje najznačajnije priznanje je bilo isto u toku prošle godine. Bronzana medalja na Evropskoj olimpijadi iz programiranja za devojke. A sada što se tiče treme, pa nekako razmišljam, ukoliko bude bilo treme, svakako ću lošije uraditi nego ako je ne bude bilo. Tako da, nekako, uspem da se smirim - dodala je Iva.

Takođe su se osvrnuli na to kako se oni zapravo pripremaju za ovako prestižna takmičenja.

- Ja se ozbiljno pripremam za takmičenje od svog sedmog razreda osnovne škole. Sada sam drugi razred srednje škole. Tako da to dođe već neka konzistentna priprema. Ne mora baš svakog dana, ali svakog drugog, trećeg dana. Jednostavno, konstantno se pripremamo, radimo zadatke, učimo nove stvari - istakao je Stefan.

- Ja se slično tako pripremam od sedmog razreda programiram. Tako da u pitanju je svakodnevni rad - rekla je Iva.

