Pogledajte koja škola u Srbiji nosi status škole od nacionalnog značaja i interesa!

Matematička gimnazija posebna je po mnogo čemu. Osim toga što nju pohađaju izvanredno talentovani učenici, ona je dobila i poseban status - škola od nacionalnog značaja i interesa. Ove godine slavi i svoj jubilej - 55 godina postojanja!

„Ovo je za nas godina slavlja, napunili smo 55 godina. Ova gimnazija je prva u tadašnjoj Jugoslaviji koja je osnovana sa idejom da školuje najtalentovaniju decu za prirodne nauke, to je ipak bilo nešto revolucionarno u ono vreme. Škole sličnog profila su tada postojale u Rusiji, a tadašnji zaposleni, nekoliko njih, su proveli neko vreme pre toga u tamo, sa idejom da se ova škola zapravo osnuje i u Beogradu. Mislim da društvo nije baš bilo spremno za taj važan istorijski korak u prosveti, međutim, to se pokazalo kao nešto sjajno” govori direktorka Matematičke gimnazije, Mirjana Katić.

Direktorka gimnazije je bila i učenica ove škole i govori da je, za nju, Matematička gimnazija druga porodica. „U mom životu postoje tri najbitnije stvari - to je moja porodica, matematika i Matematička gimnazija. Ja Matematičku gimnaziju volim kao jedan svoj važan drugi deo porodice, tako se trudim da širim taj duh i među mojim zaposlenima. Mene su moji profesori tako vaspitali, na taj način vaspitavam i mog sina - da je ovo isto jedan važan deo njegove porodice, mislim da je to jedna od ključnih stvari kako smo sačuvali ovu školu” rekla nam je Mirjana.

foto: Stari grad

Učenici Matematičke gimnazije su na međunarodnim olimpijadama i takmičenjima osvojili preko 600 medalja, ova škola je iznedrila preko 500 doktora nauka, mnogi su profesori na Beogradskom univerzitetu, ali i mnogim univerzitetima u svetu. Direktorka gimnazije kaže da je ova škola za nju sinonim za ponos, ali i drugi dom. „Ja sam prva žena za 55 godina na njenom čelu, prva žena, bivši učenik, profesor. Moje učenice su veoma srećne zbog toga, to je njima negde inspiracija da jedan ispravan put, pravi put, put na kome sledite prave vrednosti i verujete da to možete vas može dovesti do pozicije da budete prva žena direktor Matematičke gimnazije.”

GO Stari grad