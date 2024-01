KIŠA PRELAZI U SNEG! RHMZ NAJAVIO PADAVINE: Prvi na udaru ovi delovi Srbije! Evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas tokom dana biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, koja će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, posle podne centralne i istočne, a uveče i tokom noći će se proširiti i na ostatak zemlje, a na visokim planinama u toku noći kiša će preći u sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro će po kotlinama i visoravnima južne i istočne Srbije biti mestimično magla ili niska oblačnost, koja se u Negotinskoj Кrajini može zadržati i tokom prepodneva. Vetar će ujutro i pre podne biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak južni i jugoistočni, od sredine dana na severu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni.

Jutarnja temperatura će se kretati od minus jedan do osam stepeni a najviša od 10 do 15 stepeni Celzijusa, u mestima sa dužim zadržavanjem magle će biti hladnije, oko sedam stepeni.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca, od sredine dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od tri do osam stepeni, a najviša dnevna oko 15 stepeni.

Vreme narednih dana

U utorak očekuje se umereno oblačno, samo još ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije slaba kiša. Veta slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 10 do 14 stepeni.

Novo naoblačenje sa kišom stiže u sredu, a na visokim planinama sa slabim snegom. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 8 do 15 stepeni.

U četvrtak umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo vreme. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 12 do 16 stepeni.

