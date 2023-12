"SPREMA SE PRVI TALAS MRAZA" Meteorolog najavio: Burijan ide ka Evropi, evo kakvo vreme donosi! DETALJNA PROGNOZA za naredne dane

U Srbiji nakon jutra sa slabim mrazom i maglom po kotlinama, oblačan dan ponegde sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se sunčano vreme. Duvaće slab, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura iznosiće od minus dva do šest stepeni Celzijusovih od osam do 16 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, suvo i toplo vreme. Duvaće slab, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od četiri do šest stepeni a najviša dnevna oko 14 Celzijusa.

Novogodišnja noć bez padavina

Sutra suvo i natprosečno toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najniža temperatura od -1 do 6 °C, najviša od 9 do 15 °C. U novogodišnjoj noći suvo uz umereno naoblačenje i sa temperaturom od 0 °C na jugu Srbije do 8 °C u Beogradu. Pred jutro, na severu Vojvodine, ponegde se očekuje kiša.

foto: Printscreen/RHMZ

Naoblačenje koje će u ponedelјak ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne i uveče proširiće se i na ostale krajeve uslovlјavajući mestimično kišu. Najniža temperatura od 0 do 8 °C, najviša od 10 do 15 °C. U utorak promenlјivo oblačno, vetrovito i u većem delu suvo, samo još ujutru i pre podne ponegde na jugu i jugoistoku kratkotrajna kiša. Duvaće jak jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 2 do 7 °C, najviša od 9 do 15 °C.

Meteorolog najavio talas mraza

"Za januar se sprema prvi veći talas mraza koji se iz severne Evrope spušta prema Italiji.

Posle dugog perioda koji karakterišu anomalne temperature i skoro potpuni izostanak padavina, sa novom godinom general Vinter će podići glas. Sve zbog velikih kretanja na nivou hemisfere koja će pokrenuti spuštanje ledenog vazduha koji je u stanju da potpuno preokrene vremenske i klimatske uslove za nekoliko dana.

Reč je o smrznutim vazdušnim masama koje se obično zadržavaju izvan Arktičkog kruga u Skandinaviji i Rusiji, sa vrednostima do -30°C. Hladnoća bi, očigledno, u našu zemlju stigla na blaži način, morala bi da pređe ceo Stari kontinent, međutim, sasvim je legitimno govoriti o talasu mraza jer bi vrednosti padale znatno ispod referentnih klimatskih proseka za nekoliko uzastopnih dana (definiciju dala Svetska meteorološka organizacija).

U ovom trenutku, s obzirom na još uvek dugu vremensku udaljenost, to je samo hipoteza i treba je smatrati takvom, ali rekavši ovo, već nekoliko dana glavni međunarodni dugoročni modeli naginju tipu konfiguracije koji može da donese veliku hladnoću čak do Italije otprilike od 8-9 januara 2024", objasnio je meteorolog Ristić.

BURIAN, ruski mraz ide prema Evropi već u januaru

"Tokom zime može se desiti da Evropu i Italiju zahvate snažni talasi mraza i snega koji stižu iz dalekih ruskih zemalja: u tehničkom smislu ova epidemija se definiše kao Burian: ovaj termin, tačnije, označava ledeni vetar, sa severoistoka ili sa istoka-severoistoka koji tokom zimske sezone duva preko beskrajnih sibirskih zemalja i kazahstanskih stepa prema Uralu i sarmatskim ravnicama evropske Rusije.

Termin "Burian" (ili takođe Buran) potiče iz ruskog jezika i često se povezuje sa snežnim mećavama koje su zimi pogodile veliki deo teritorija evropske Rusije i Sibira. Može da duva sa velikom silinom i praćen je snežnim olujama (obično male smrznute pahuljice praškastog snega, tipa koji pada sa temperaturama ispod -20° -30°) i fenomenom "pahuljice" (atmosferski fenomen nanošenja snega, koji nije izazvan meteorskim padavinama već naletima vetra koji podižu prethodno pali sneg sa zemlje), što dovodi do drastičnog smanjenja vidljivosti.

Kada pređe planinski lanac Urala, ledeni vazduh sibirskog porekla nadire sarmatske ravnice, a često i Evropu i Italiju, donoseći značajan pad toplotnih vrednosti, čak i reda od -10°C - 12°C za manje od 24 sati", pojasnio je Ristić.

Kako je dodao, "prema najnovijim mapama ECMWF ENS (100 ensambala 42 dana) anomalije temperature i padavina ukazuju na dolazak ARTIČKOG vazduha takozvanog BURIJANA sa puno snega na Balkanu".