DOČEK U LETNJOJ VARIJANTI, A ONDA ZA BOŽIĆ SUMANUTI PREOKRET VREMENA! Meteorolog za Kurir TV izneo detaljnu vremensku prognozu

Naravno da nas sve zanima kakvo će vreme biti za doček 2024. godine i narednih dana sve do Božića. Zanima i one koji rade i koji nisu spojili praznike, kao i sve koji će malo odmoriti na nekoj planini ili u banji.

A kakva nas vremenska prognoza čeka narednih dana otkrio nam je u svom uključenju u jutarnji program Kurir televizije, meteorolog Slobodan Sovilj, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

- To zahlađenje koje očekujemo početkom naredne godine je slabo izraženo i možemo reći da praktično do Božića nema nikakvog ozbiljnog zahlađenja. Danas i sutra dosta sunčanih intervala. Temperature od 10 do 15 stepeni u samoj novogodišnjoj noći. U prvom delu noći će biti pretežno vedro, ali posle ponoći stiže jedno umereno oblačenje, koje će pred jutro 1. januara usloviti kratkotrajnu kišu ponegde u Bačkoj i Sremu na zapadu Srbije, odnosno na krajnjem zapadu i severozapadu naše zemlje - rekao je meteorolog i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ipak ni prva dva dana januara koja će biti pretežno oblačna sa uslovima za kratkotrajnu kišu neće doneti obilne padavine. S obzirom da su te padavine kratkotrajne i slabog intenziteta, a temperatura će biti svega u manjem padu za 2 do 3 stepena, zbog toga će kratkotrajna kiša padati i u nižim predelima, ali i na planinama. Ipak kako se budemo približavali Božiću, imaćemo češća prolazna naoblačenja sa kišom. Jedno vetrovito vreme koje bi naličilo primera radi na novembar mesec koji smo imali u ovoj godini. U tom smislu treba računati na česte padavine, na pojačan vetar, ali i dalje na temperature koje će u većini mesta biti između 10 i 14 stepeni. Dakle i dalje nadprosečno toplo za ovaj period godine. Tek će nam nakon Božića priliv hladnijeg vazduha sa severa i iz severoistoka kontinenta vratiti temperature na one koje su kalendarski uobičajene za ovaj period godine.

Meteorolog se potom osvrnuo na snežnu novogodišnju noć koju dugo nismo videli.

- Poslednja Nova godina u nižim predelima sa snegom bila je između 2014. i 2015. godine. Nekada u 20. veku, svake treće Nove godine smo imali sneg u nižim predelima, a na planinama je da tako kažemo to bila redovna pojava. Međutim, generalno su temperature na celoj planeti više, mi često govorimo o klimatskim promenama i o tome da su i zime u Srbiji toplije za dva stepena u odnosu na 50. ili 60. godine prethodnog veka. To je sasvim dovoljno da bude i manje dana sa snegom i sa zadržavanjem snežnog pokrivača, ali znatno manje mraznih i ledenih dana tokom zime u našim krajevima - rekao je meteorolog i dodao:

05:10 DOČEK U LETNJOJ VARIJANTI, A ONDA OD BOŽIĆA SUMANUTI PREOKRET VREMENA! Meteorolog za Kurir TV izneo detaljnu vremensku prognozu

- Nakon Božića treba računati na pojavu slabih mrazeva i na maksimalne temperature od 0 do 5 stepeni i taj period od 7. januara pa do 20. januara, odnosno taj centralni deo meseca, bi trebalo da bude u tom smislu najhladniji. Međutim, ni u nižim predelima, ni u tom periodu neće padati samo sneg, nego ćemo imati i kišu i sneg uz povremeno stvaranje snežnog pokrivača, koje bi bilo češće u noćnim i jutarnjim satima, dok će na planinama tada dominantno padati sneg uz stvaranje i povećanje visine snega. Ipak, poslednja dekada januara bi trebala da nam ponovo uslovi malo više temperature i kišu kao najdominantniji tip padavina. Očekujemo da tokom čitavog meseca bude dosta naoblačenja sa padavinama i prognozira se između 50 i 70 litara kiše po kvadratnom metru na mesečnom nivou u nižim predelima, a na planinama i do 90 litara, što je u svakom slučaju iznad proseka.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:07 UKRAJINA JE SADA TROSTRUKO UGROŽENA! Analitičari o izjavi nemačkog kancelara Šolca: To plaća SVET, a Putin će ODRŽATI SVOJU REČ