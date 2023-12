JUTRO NAKON NOVOGODIŠNJE NOĆI DONOSI DRASTIČNU PROMENU: Prolećno vreme još samo 2 dana, a evo kada možemo očekivati SNEG

Do kraja godine ostala su samo još dva i po dana, a vreme je kao da smo na korak od proleća. Srbija je i dalje pod uticajem visokog vazdušnog pritiska, uz vedro vreme, dok pod uticajem termičkog grebena na visini sa jugozapada stiže topla vazdušna masa. Istovremeno, snažni cikloni sa Atlantika premeštaju se preko zapadne, severne i centralne Evrope dalje na istok, a visok vazdušni pritisak ne dozvoljava prodor ovih sistema do Srbije i našeg područja.

U Srbiji će i danas biti sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 10 do 16°C, u Beogradu do 14°C. Ipak, magla iz jutarnjih časova ostaće u pojedinim prredelima veći deo dana, uglavnom u kotlinama zapadne Srbije, uzb temperature do 5°C, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Slično vreme nastaviće se i tokom vikenda, samo će u subotu biti nešto više oblaka.

foto: Shutterstock

U novogodišnjoj noći u većem delu Srbije biće vedro i veoma ugodno i prijatno, što će ići na ruku svima onima koji budu bili na otvorenom. Planine će biti bez snega i snežnog pokrivača, a snežnog pokrivača u malim količinama može biti samo na planinama iznad 1500 metara nadmorske visine. U pojednim predelima očekuje se magla, uglavnom u kotlinama. Na području Vojvodine očekuje se naoblačenje i upravo će sever Srbije biti i natopliji u novogodišnjoj noći, zbog najmanjeg izračivanja zbog oblaka.

Temperatura u novogodišnjoj noći kretaće se od 0°C na jugu do 8°C na severu Srbije, u Beogradu će biti od 5 do 7°C.

Već tokom jutra kiša će zahvatiti Vojvodinu, a ovo naoblačenje sa kišom tokom dana proširuće se i na centralne i zapadne predele Srbije i na Beograd, dok će suvo tokom celog dana ostati na jugu Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15°C.

U utorak veoma toplo i umereno oblačno, samo ujutro na jugu sa kišom. Maksimalna temperatura biće i ponegde i do 16-17°C, naročito na zapadu zemlje.

foto: Shutterstock

Sreda će doneti ciklonsku aktivnost i novi oblačni sistem sa kišom. Ne očekuje se značanije zahlađenje i ostaće i dalje natprosečno toplo, uz češću aktivnost ciklona i padavina, za sada uglavnom u obliku kiše, na planinama snega.

Prema trenutnim prognozama i u danima Božića bilo bi natprosečno toplo vreme, a zahlađenje koje bi uz kišu, moglo doneti i sneg, očekuje se oko 10. januara.

Kurir.rs/Telegraf