OVAJ DAN U JANUARU BIĆE NAJHLADNIJI, A EVO KADA ĆE PASTI SNEG Najnovija prognoza RHMZ: Spremite se, stiže vremenski rolerkoster!

Republički hidrometeorološki zavod objavio je prognozu za januar u kojoj se navodi da će najviša temperatura biti početkom meseca, 16 stepeni, dok će najhladnije biti 13. januara, kada će temperatura biti minus tri stepena.

Sudeći prema dugoročnoj, mesečnoj prognozi, sneg će u Beogradu padati od 8. do 12. januara, a onda ponovo 16. i 17 januara, kao i 19. i 20. januara. U Beogradu će najviše temperature ići do 16 stepeni i to početkom januara, da bi posle usledio pad dnevnih tempetatura. Najniža dnevna temperatura ići do -3 stepena, 13. januara.

foto: Printscreen/RHMZ

U Novom Sadu će prema ovoj prognozi najveća temperatura biti početkom meseca, 12 stepeni, dok će najniža biti 13. januara – minus pet stepeni Celzijusa. Januar 2024. biće blaži i vlažniji, navodi RHMZ u svojoj sezonskoj prognozi, a slabi ili umereni jutarnji mrazevi očekuju se tokom treće dekade januara.

Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 1.5ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko 0 - 7ºS.

foto: Printscreen/RHMZ

Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 1.5ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 6.4ºS.

Mesečna količina padavina tokom januara biće iznad višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije sa vrednostima za 5 mm do 10 mm višim, a u Jugozapadnoj Srbiji i Timočkoj Krajini za 10 mm do 20 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 55 mm, najavljuje RHMZ.

Kurir.rs/Nova