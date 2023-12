DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA 2024. GODINU: Ledeni dani u januaru, a u aprilu ŠOK! Meteorolog otkrio i kakvo će biti leto

U januaru nas čekaju pravi zimski dani, a u aprilu je moguć i sneg, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić koji je dao dugoročnu prognozu do kraja leta.

- Planeta Zemlja prolazi kroz period globalnog otopljenja koje je ubrzano počelo krajem 20. veka. Prosečna temperatura na planeti za nepunih 30 godina je porasla za skoro dva stepena. Balkan, a samim tim i naša zemlja, suočavaju se sa još većim porastom temperature za 2,5 stepena. Taj porast temperature uslovio je da sada leto zalazi duboko u jesen i da smo umesto 30 dana sa snežnim pokrivačem dobili 30 letnjih dana. Ova, 2023. godina, je rekordna po globalnoj temperaturi od kada se vrše moderna merenja. Takođe, ove godine smo postigli rekord u broju jačih zemljotresa i aktivnih vulkana. Prema mojoj teoriji o tajnoj vezi između, klime, vulkana i zemljotresa trenutno se nalazimo na maksimalnoj aktivnosti planete kada mnogo više geotermalne energije iz jezgra Zemlje stiže do njene površine i dovodi do ovih promena. Ovo će potrajati barem do 2030. godine kada će početi polako da se vraća u normalu - kaže Ristić i podseća da ćemo tokokm ove zime imati tri hladna talasa:

foto: Kurir TV, Shutterstock

- Prvi će početi posle Božića i temperatura će prvo pasti na normalne januarske vrednosti, a može da se desi da bude i nižih temperatura i biće snega. Prva nedelja januara će biti prolećna, a druge dve biće baš zimske. Temperatura će biti oko i ispod normale za januar, a u poslednjoj nedelji se očekuje porast temperature i pauza od zime. Zima se vraća sredinom februara, to je drugi hladni talas. Treći talas zime biće u prvoj dekadi marta.

Prema njegovim rečima, proleće naredne godine neće biti toliko oblačno, hladno i kišovito kao prethodno.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

- U aprilu, iako će biti dana sa temperaturom i preko 20 stepeni, i 2024. godine može da se desi da oko 20. aprila imamo pojavu snega u nižim predelima. Ovo se dešava u poslednje dve, tri godine. Već u maju bi usledio prvi toplotni talas sa temperaturama oko 30 stepeni. Toga nije bilo 2023. godine kada tokom prolećnih meseci skoro da nismo videli sunce do juna - kaže Ristić i dodaje da ćemo naredne godine imati mnogo više sunčanih dana, biće manje padavina i proleće će biti toplije.

Ipak, naglaša da su u maju i junu moguće i nepogode - pljuskovi, grmljavina i grad.

foto: Petar Aleksić

Leto će, kako kaže, imati tri ili četiri toplotna talasa tokom kojih temperatura može da ide i preko 35 stepeni.

- Prvi toplotni talas će biti krajem juna, poslednja nedelja juna i početak jula. Posle toga će da bude promenljiv period sa čestom kišom. U drugoj polovini jula stiže još jedan toplotni talas koji će trajati desetak dana. Kraj jula i početak avgusta će biti malo svežiji. Sredinom avgusta se očekuje poslednji toplotni talas sa visokom temperaturom do 40 stepeni. Leto će ponovo biti toplije u odnosu na normalu, tako da računamo na vruće leto - navodi Ristić i dodaje:

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Shutterstock

- Temperatura mora će 2024. godine biti malo niža u odnosu na 2023. godinu, tako da su manje šanse za superćelijske oluje. Ali, postoji šansa da se dogodi barem jedna superćelijska oluja. More će biti malo hladnije pošto će biti manje oblaka tokom proleća. Kada je oblačno proleće, more se brže zagreva, temperatura mora brže raste i onda kada dođe leto dolazi do superćelijskih oluja.

