U 2 MESTA U SRBIJI JUTROS IZMERENO -13! Debeo minus i danas, SMRZAVANJE do kraja sedmice: RHMZ najavio porast temperature, evo kad

U Srbiji će ujutru biti umeren do jak mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zadržavati duže tokom dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ostalim krajevima pretežno sunčano, ali hladno. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura u većem delu biće od minus 10 do minus pet, lokalno i niža, a najviša od minus četiri do jedan stepen. Uveče i u toku noći mestimično stvaranje magle.

U Beogradu će ujutru biti umeren mraz uz maglu i nisku oblačnost, koja se u nižim delovima grada može zadržati duže tokom prepodneva. Tokom dana hladno uz sunčane intervale. Najniža temperatura biće od minus devet do minus šest, a najviša oko minus dva. Uveče i u toku noći magla.

Najhladnije ovoga jutra, u šest sati, bilo je u Sremskoj Mitrovici i Banatskom Karlovcu gde je izmereno -13, potom sledi Crni Vrh sa -12. Deset stepeni ispod nule jutros u šest sati, izmereno je u Novom Sadu, Negotinu, Zlatiboru i Zaječaru.

Od nedelje porast temperature

Danas (10.01.) ujutro umeren do jak mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab, promenlјiv. Najniža temperatura u većem delu od -10 do -5 °S, lokalno i niža, a najviša od -4 do 1 °S. Uveče i u toku noći mestimično stvaranje magle.

Od četvrtka do kraja sedmice u jutarnjim satima će se zadržati umeren do jak mraz, u većini krajeva sa temperaturom od -10 do -4 °S, lokalno i nižom. Tokom dana u četvrtak po kotlinama, nizijama i dolinama reka maglovito i hladno uz kratkotrajno razvedravanje sredinom dana. U brdsko-planinskim predelima sunčano. Krajem dana na severu, a tokom noći i u petak u svim krajevima novo naoblačenje uz povremeno provejavanje slabog snega.

Za vikend suvo uz delimično razvedravanje i uz manji porast dnevnih temperatura, a otoplјenje će biti izraženije u prvom delu naredne sedmice (15-17. januar), kada se očekuju i nova naoblačenja sa mešovitim padavinama (i kišom i snegom).

Upaljen meteoalarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteoalarm. Upozorenje je zbog snega, magle i niskih temperatura upaljeno u Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. U ostalim delovima Srbije, žuti meteo alarm upaljen je zbog snega i leda, kao i ekstremno niskih temperatura.

Žuti meteoalarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

