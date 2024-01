SRBIJA NA UDARU LEDENOG TALASA! RHMZ NAJAVIO DEBELI MINUS osim u ovom delu zemlje: Danas mraz, poledica i sneg UPALJEN METEOALARM

U Srbiji se danas očekuje hladan dan s jutrarnjim mrazom i dnevnom temperaturom ispod nule, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana se očekuje oblačno vreme, ujutro i pre podne sa mestimičnim slabim snegom, popodne prestanak padavina, a uveče i delimično razvedravanje.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, a popodne na severu i istoku slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus pet do minus jedan stepen Celzijusovih, a najviša dnevna od minus tri do jedan stepen.

I u Beogradu će danas biti ledeni dan sa jutarnjim slabim do umerenim mrazom i dnevnom temperaturom ispod nule. Tokom dana oblačno, ujutro i pre podne slab sneg, dok se popodne očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Duvaće slab do umeren, pre podne severozapadni vetar, popodne istočni i jugoistočni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od minus četiri do minus dva stepeni Celzijusovih.

Ledeni dan

Danas ledeni dan, dnevna temperatura od -3 do 0 °C, osim u Negotinskoj Krajini gde će biti malo toplije. Očekuje se lokalna pojava poledice. Tokom dana oblačno, ujutru i pre podne mestimično slab sneg, posle podne prestanak snega, a uveče i delimično razvedravanje.

Jutarnji mraz

U drugoj polovini sedmice očekuju se umereni i jaki jutarnji mrazevi, lokalna pojava poledice i ponegde magla. Danju umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno vreme, u većini mesta sa dnevnom temperaturom oko 0 °C.

Upaljen meteoalarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteoalarm zbog snega i leda, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U sredu ujutru umeren do jak mraz i sunčani periodi tokom dana uz manji porast dnevne temperature. Vetar slab istočnih pavaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -11°C do -5°C, a maksimalna od -3°C do 1°C. Uveče suvo sa mrazem. Temperatura u 22h od -8°C do -3°C. U četvrtak ujutru jak mraz i sunčani periodi tokom dana uz manji porast dnevne temperature. U petak i subotu hladno i promenljivo oblačno uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Moguća je pojava kratkotrajnog slabog snega povremeno.

